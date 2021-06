Nicole y el piloto Urcera se alejaron del escándalo con unas vacaciones en Miami

jueves 24 de junio de 2021 | 6:00hs.

Una semana después de confirmar su noviazgo y en medio del escándalo por las declaraciones mediáticas de la ex pareja de él, Nicole Neumann y el piloto de Turismo Carretera Juan Urcera, viajaron a Miami.

Desde las playas del país del norte, la modelo y conductora postea en su Instagram bellas postales del mar y el sol, aunque aún no se mostró junto a su nuevo amor.

Neumann, se vio en la obligación de tener que hablar públicamente de su noviazgo con Urcera luego de que la ex novia de él saliera a decir que habían mantenido una relación paralela. Así, hace una semana, los enamorados blanquearon el vínculo con una foto en sus redes sociales.

Ocurre que Micaela Álvarez -quien estuvo en pareja durante seis años con el deportista- tuvo un raid mediático en el que aseguró que la noche anterior a que se supiera del vínculo con la modelo y su ex, ellos habían estado juntos.

Le bajó el tono

Lejos de buscar entrar en la polémica, Nicole optó por no responder a los dichos de la joven de 27 años sino que remarcó que no se haría cargo de aquella situación, bajándole el tono a la controversia.

“Yo no empiezo ninguna relación con nadie que no esté solo. Es condición”, destacó Nicole reforzando la idea de que el piloto de 29 años estaba soltero cuando comenzaron a conocerse.

Uno que está hace tanto en el medio, está acostumbrado a que estas cosas sucedan”, agregó sobre las distintas entrevistas que dio Álvarez.

Luego del episodio, la modelo y el deportista decidieron alejarse de los medios y viajaron a Miami, en donde disfrutan de unos días de vacaciones.

Desde allí, la modelo compartió algunas imágenes de sus momentos de relax, en donde disfrutó de las altas temperaturas para refrescarse en el mar, tomar sol y desconectarse de lo que se dice de ella y Urcera en Argentina.

“Renovando y purificando energías para todo lo que se viene”, escribió la mamá de Indiana, Allegra y Sienna -de su matrimonio anterior con Fabián Cubero- en su cuenta de Instagram, junto a imágenes de ella posando en la playa, sobre la orilla del mar.

En otra de las postales que compartió en la red social en la que tiene casi dos millones de seguidores está sentada sobre una reposera tomando agua de coco.

Urcera, en tanto, no hizo mención alguna en sus redes sociales sobre el viaje que realizó con su actual pareja. Por caso, la intención de ellos dos siempre fue mantener un bajo perfil. Algo que no pudieron lograr luego de la aparición mediática de Álvarez.

Antes de viajar a Miami, Nicole había hablado del escándalo en que quedó envuelta. “No me voy a enganchar con pasados y ex que no me corresponden, nada de lo que se dijo tiene que ver conmigo y con mi presente”, sostuvo.

“Yo por suerte disfrutando. Mi presente es muy lindo, lo estoy disfrutando y no hay mucho más. La gente es libre de decir cosas, mentiras, verdades y cada uno es dueño de lo que dice y está todo bien”, agregó la modelo.

En tanto, Micaela Álvarez dijo en Intrusos que su posición obligó al deportista a mostrarse con la modelo. “No se trata de una infidelidad sino de una dualidad, de querer ocultar algo para poder continuar con las dos relaciones al mismo tiempo. Blanquearon porque los vi con mis propios ojos, de otro modo quizá se hubieran seguido guardando”, expresó Álvarez.