Maxi denunció que Wanda no lo deja ver a sus hijos hace 10 meses

martes 22 de junio de 2021 | 6:00hs.

El domingo en muchos países del mundo se celebró el Día del Padre. Por este motivo, los famosos se volcaron a las redes sociales para saludar a sus familiares en esta fecha tan especial y también estuvieron quienes aprovecharon para referirse a su propia paternidad.

Este fue el caso de Maxi López, que compartió una foto con sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino y le hizo un furioso reclamo a su ex esposa Wanda Nara, a quien acusó de no permitir que los pueda ver desde hace casi un año.

Desde que se separaron no logran mantener un buen vínculo y ahora, el futbolista volvió a hacer públicas las diferencias al estallar en Instagram.

Con una foto donde se lo ve junto a sus tres hijos en París, primero escribió: “Feliz Día del Padre a todos los padres del mundo”.

Luego, sin nombrarla, arremetió directamente contra la mediática al señalar: “Aunque no me dejes verlos hace diez meses, y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender ni tenés la capacidad nunca”.