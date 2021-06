"Pachu peña: hay una clase de humor que no va más"

lunes 21 de junio de 2021 | 6:00hs.

Pachu Peña (58) reflexionó sobre el humor en tiempos de pandemia y deconstrucción.

El humorista reconoció que tanto el complejo clima social imperante por el coronavirus como los cambios de paradigmas registrados en la sociedad obligaron a revisar la forma en que llevaba a cabo su labor, aunque consideró que siempre se manejó “con respeto”.

El artista pasa un buen momento laboral, es parte de La Academia -el segmento de Showmatch de Marcelo Tinelli-; y cumple un rol como comentarista en un programa de juegos orientado al público adulto en la señal Playboy TV, y a todas estas participaciones le imprime su faceta de humor.

“El cambio vino por todos lados así que, obviamente, el humor cambió en los últimos tiempos. Hay un tipo de humor que no va más, pero creo que me adapté de buena manera”, explicó el comediante a Télam, al analizar la reconfiguración de diversos conceptos a partir del creciente empoderamiento femenino y el cuestionamiento del machismo.

Más allá de eso, Pachu consideró que siempre se manejó con respeto, por lo que entiende que si se revisan sus antiguas intervenciones mediáticas “no se encontrará mucho” de aquello que hoy ya no es aceptado por una amplia mayoría de la sociedad; a la vez que remarcó que todas esas cuestiones fueron analizadas a la hora de aceptar su trabajo en el envío Playboy Games.

Oferta y desafío

Ocurre que la producción titulada Playboy Games -que desde mayo se puede ver en la señal de contenido adulto y en la plataforma Hotgo TV-, se basa en una serie de competencias entre dos equipos conformados por tres chicas con poca ropa, entre las que destacan la lucha en el barro, entre otros. En ese contexto, a Pachu le toca comentar los relatos efectuados por el periodista deportivo Osvaldo Príncipi.

“Nos marcaron algunas cosas pero igual, antes que nos digan, ya teníamos claro más o menos por dónde ir. Ante todo nos manejamos con el respeto a la mujer. Son juegos y nada más. Yo aporto comentarios pero nada que ver con el contexto que uno se puede imaginar al hablar de Playboy. Hicimos algo muy divertido. Todo está hecho con mucho respeto y cariño”, aseveró.

Y amplió: “Cuando me llamaron de Playboy TV, me sorprendí. Quise saber bien de qué se trataba porque no quería quedar expuesto. Uno sabe qué es Playboy, a qué se dedica, y no quería verme envuelto con cosas que no tenían nada que ver conmigo; pero esto fue por ese lado de los comentarios con humor y respeto”.

En tanto, Peña reconoció sentirse “bendecido por tener trabajo en este momento” y celebró poder llevar un poco de humor “en estos tiempos en que la gente necesita reír”, tanto desde la señal adulta como desde el envío diario conducido por Marcelo Tinelli; así como hasta hace poco lo hizo como competidor en la versión para famosos del reality Corte y confección por canal 13.

Tres décadas de humor

El humorista rosarino nacido en 1962 como José María y reconocido como Pachu, ostenta tres décadas de trayectoria en las grandes ligas televisivas desde su irrupción en dupla con Pablo Granados en Videomatch, en 1990. A partir de entonces, llenó teatros, hizo cine, más incursiones en televisión, presentaciones de eventos por todo el país, y todo de la mano del humor y su famosa y contagiosa risa.

Pachu se refirió a cada una de sus intervenciones y a la manera en que intenta dejar su sello personal, aunque se traten de propuestas disímiles.

Bailás en ‘La Academia’, estás en los viernes de humor de ‘Showmatch’, hacés comentarios en ‘Playboy’, hace poco estuviste en ‘Corte y confección’ confeccionando ropa ¿Cómo conviven cada una de esas actividades y cómo le encontrás la vuelta de humor?

A nivel personal, siento que estoy en frentes distintos, pero que tienen similitud porque a todo eso trato de agregarle mi toque de humor. Obvio que, por ejemplo, es más difícil en La Academia porque tengo que estar atento a las coreografías y mi mayor preocupación es tratar de no hacer quedar mal a la bailarina, que es una genia. Después, los viernes tratando de llevar un poco de alegría en estos momentos en que la gente necesita reír, ahí si tengo todo el espacio para humor. En Corte y confección, me pasó que no sabía nada de costura, pero traté de ponerle humor a cada prenda que hacía. Yo siempre fui el mismo y me gusta que la gente diga: “Ah, también puede bailar”. Me gusta sorprender con algo distinto, pero tengo bastantes años en esto y más o menos sé lo que la gente espera de mí.

A partir de la propuesta de Playboy y tu convicción de ir en contra de los paradigmas actuales, ¿Sentís que hizo falta introducir cambios muy profundos en tu tipo de humor?

Si uno se retrotrae y ve lo que hizo, obviamente que hay un humor que cambió, que ya no va aunque en Youtube sigue teniendo muchas vistas. Se ve que hay todavía un público que sigue consumiendo eso y lo espera, pero han cambiado los tiempos. Nos hemos adaptado y hemos evolucionado de una buena manera, me parece. Pero cuando empezás a buscar cosas mías viejas, tampoco vas a encontrar mucho que hoy no se pueda hacer. Siempre hubo un respeto por la gente. Tal vez, es más difícil en todo caso hacer cosas en la calle porque la gente tiene otro humor, eso era muy distinto.

¿Sentís mayor comodidad trabajando en alguna producción de Marcelo Tinelli por ser un “histórico” en ‘ShowMatch’?

Sí, claro que es como mi casa, pero yo disfruto mucho de todos mis trabajos y trato de estar cómodo, si no me siento así, me voy. Cuando me meto en algo, sé más o menos a qué voy a jugar y qué puedo lograr; así que siempre la paso bien.