Detectaron las maniobras que harían subir el precio la carne

miércoles 26 de mayo de 2021 | 6:02hs.

La posibilidad de intervenir el Mercado de Liniers se encuentra desde hace ya algunos días en la mesa de discusiones del gobierno, y quienes miran con buenos ojos esta medida apuntan que de este modo se podría poner fin a las actividades especulativas que, según la mirada oficial, distorsionan el precio de la carne.

Estas maniobras, además, le impiden al Estado recaudar dólares que no son declarados en la Argentina. En este sentido, de los primeros análisis surge que las maniobras consisten en crear empresas fantasmas a partir de la simplificación de trámites.

Estas firmas, muchas veces insolventes, realizaron operaciones de exportación de carnes a China que no liquidaban divisas y entraban los dólares vía CCL.

Otra de las variables utilizadas tenía que ver con la subfacturación de la mercadería que iba a China, que vendían a través de una empresa fantasma en Uruguay.

Desde allí le vendían a China al precio completo -4.400 dólares la tonelada-, quedando la diferencia en Uruguay que entraba al dólar blue, ya que la subfacturaban a 3.400 dólares. De este modo, por cada tonelada exportada, estos operadores se quedaban con 1.000 dólares en Uruguay que ingresaban mediante dólar CCL o MEP, un beneficio de 80.000 pesos por tonelada.

Estas maniobras les permitían obtener una importante diferencia de dinero, con la que luego compraban más caras las vacas, obligando a la competencia ofertar también por precios mayores.

Ese incremento se trasladaba luego al precio de la carne en los centros de venta.

En este contexto, desde hace ya algunos meses el gobierno trabaja sobre unas diez de estas firmas, e incluso a algunas de ellas se les quitó el registro como exportadoras.

A otras, en cambio, se las intimó a regularizar su situación para poder seguir operando.

Entre los casos de empresas en las que se encontraron maniobras ilícitas aparecen distintos ejemplos.

Uno de ellos es el de una sociedad que exportó carne vacuna por 2.500 toneladas -entre otros ítems-, y no hay registros de que haya ingresado al país los dólares correspondientes a esa venta.

Esa empresa habría evadido cerca de 50 millones de dólares, y ya había sido suspendida por el Banco Central en 2016, justamente por no ingresar divisas.

Otro de los casos descubiertos tiene que ver con otra sociedad, que vendió este año 1.800 toneladas, y que su gerenta tiene domicilio en la villa 1-11-14. El otro dato llamativo es que en esa dirección también figuran otras cuatro sociedades, todas con registros de solicitud para la exportación de carne.

También se dio con una firma que este año vendió al exterior 320 toneladas, que fueron subfacturadas en 1.000 dólares por tonelada, es decir que en lo que va del año logró 320.000 dólares.

Esta sociedad exporta a China, pero subfactura a Uruguay, a una empresa desconocida y con domicilio falso.



Productores con posiciones encontradas

El campo debe definir en las próximas horas si continúa o no con el paro de actividades en cuanto a la comercialización de ganado, una determinación que se torna cada vez más compleja. Y esto tiene que ver no sólo con las diferencias que existen entre los hombres de campo respecto del camino a seguir, sino que la posibilidad de que, según los cálculos del sector, no queda demasiado tiempo para que se comience a evidenciar un desabastecimiento de carne.Hasta ahora, la salida más cómoda para el agro es que el gobierno retome el diálogo, algo que no ocurre desde antes de que se determinara el cese de las exportaciones de carne, el motor del paro. Si esto no ocurre, el campo deberá decidir si levanta el paro o continúa.