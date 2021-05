Iván de Pineda dará tips para viajeros en su nuevo programa

sábado 15 de mayo de 2021 | 6:00hs.

El conductor y modelo Iván de Pineda se pondrá nuevamente al frente de ‘Un pequeño gran viaje en 48 hs’, su programa de viajes exprés que mostrará 12 destinos de la Argentina y que, luego de emitirse en años anteriores por la señal de cable TNT, llegará ahora a la televisión de aire a través del canal Telefe.

Se tratará de la cuarta temporada del programa, y como resultado de una alianza de las divisiones regionales de los conglomerados Warner Media y ViacomCBS, tendrá también repetición en formato multipantalla por TNT, TNT Series, TBS y estará disponible en la plataforma de streaming gratuita Pluto TV.

Aprovechar al máximo

Fue el propio Pineda quien anunció la novedad durante un evento virtual para un público reducido, a modo de lanzamiento.

En ese marco detalló que ‘Un pequeño…’ tendrá además el apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación y tiene el objetivo de llegar a las casas con los mejores paisajes de Argentina y con una idea de viaje accesible.

“El programa propone de una u otra manera recorrer doce destinos turísticos de la Argentina, con tips para aprovechar el tiempo, la energía y también el dinero”, invitó el conductor, que recientemente desembarcó en Telefe con su otro formato éxito, ‘Pasapalabra’.

Cada uno de los episodios de 25 minutos, que comenzarán a rodarse el mes que viene con miras a estrenar en agosto, abordará temáticas de turismo, cultura, gastronomía y economías regionales de un destino puntual.

“Argentina es uno de los países más lindos del mundo, con la geografía más impactante”, se entusiasmó el conductor y preguntó, en referencia a la particular duración de cada recorrida “¿Quién dijo que para viajar hace falta mucho tiempo?”.

Carrera exitosa

Las primeras tres temporadas de ‘Un pequeño gran viaje en 48 hs’ pudieron verse entre 2018 y 2020 por TNT -uno de los canales de Warner Media- que llevó de nuevo al modelo al formato de viajes de ‘Resto del mundo’ con el que había triunfado en canal 13 entre 2008 y 2017.

Antes, y de cara al Mundial de la Fifa Rusia 2018, había presentado a través de TNT Sports “Privet Rusia”, con las particularidades turísticas de las distintas ciudades sede del campeonato del mundo.

En octubre de 2020, y producto de las dificultades que impuso la pandemia, el contenido ‘Un pequeño gran viaje…’ se convirtió también al podcast, en el que Iván de Pineda exploraba vivencias y rutas en seis relatos con invitados como Ana María Orozco, Felicitas Pizarro, Felipe Colombo, Alejandro Vigil, Axel Kuschevatzky, Federico Bal, Christophe Kryownis y Fabricio Oberto.

Muy querido por la gente, Iván de Pineda, a la vez que continúa su carrera como modelo, lleva casi dos décadas en televisión, primero actuó en ficciones, luego fue movilero, hasta que encontró su lugar en la conducción.

Si bien no habla mucho de su vida privada, en una entrevista reciente contó que está en pareja desde hace más de 20 años con Luz Barrantes -hermana de Martín Barrantes, el ex esposo de Pampita-. No tiene redes sociales porque, “no sabría que mostrar”.