La exitosa ‘Pasión de gavilanes’ tendrá nueva temporada

sábado 15 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Entre los años 2003 y 2004, una historia se imponía en la pantalla de Telemundo en Colombia. Y poco después irradiaba su energía por otras señales del continente. En la Argentina, ‘Pasión de Gavilanes’ fue transmitida por Telefe en 2005 y se convirtió en unas de las ficciones extranjeras más vistas de todos los tiempos.

A 17 años de su estreno, la telenovela de 188 capítulos es un hito del género y una de las producciones audiovisuales más famosas de la tierra de García Márquez.

Tres hermanos en busca de venganza, tres hermanas manipuladas por su madre, amor, pérdidas, desafíos y mucho melodrama hicieron de esta telenovela una de las más populares de la década. Casi 20 años después, anuncian una segunda temporada, y los fanáticos lo celebraron en las redes.

Con la pandemia, la repetición en la señal Caracol TV primero y, el desembarco de la novela en Netflix después, alimentó la idea de retomar la historia de los Reyes y las Elizondo, sobre todo tras ver la euforia que seguía generando este drama. Según anunció Telemundo, la segunda temporada estaría prevista para 2022.

Para hacerlo, ‘Pasión de Gavilanes’ contará con una nueva generación de personajes y será abordada 20 años después del final.

Aún no se ha informado qué actores de la primera temporada volverán a la pantalla. Lo que sí se supo, a través de un comunicado, es que está segunda parte estará enmarcada por otro trágico crimen que sacudirá a toda la familia. Recordemos que la primera entrega comienza con la muerte de Libia Reyes, quien está embarazada y decide suicidarse tras el maltrato que recibe por parte de la mujer de su gran amor, fallecido en un accidente.

“La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia”, explican desde un comunicado de Telemundo.

En tanto, ayer, ante las repercusiones por esta secuela, Carlos Ochoa, presentador televisivo colombiano, aportó más datos en sus redes sociales. Así, se sabe que tras el final feliz ahora llegan nuevos escenarios, geográficos, emocionales e históricos, donde se moverán personajes de la ficción original y otras nuevas incorporaciones.

“Sus vínculos serán puestos a prueba por nuevos desafíos”, escribió.

Paola Rey (que personificaba a Jimena Elizondo) fue una de las primeras en dar pistas luego de compartir imágenes de su regreso a la Hacienda Elizondo.

“Qué lindo fue volver a este lugar, recuerdos maravillosos”, expresó la actriz en sus redes.

Tras ver ese posteo, muchos fanáticos comenzaron a coquetear con la idea de otra vuelta de tuerca. Antes había mostrado una foto junto a Jorge Cao, quien hizo el papel de su abuelo Martín, lo que ya había puesto a sus seguidores a especular. En tanto otra de las actrices, Natasha Klauss (Sarita), celebró la noticia en su cuenta de Twitter. “¡Habrá ‘Pasión de gavilanes 2’! Telemundo confirma el regreso de su exitosa telenovela”.

Amores y odios

‘Pasión de Gavilanes’ contaba las peripecias de los hermanos Reyes Juan (Mario Cimarro), Óscar (Juan Alfonso Baptista) y Franco (el argentino Michel Brown) quienes en busca de vengar a su hermana Libia se terminan enamorando de las hijas de su enemiga, las hermanas Elizondo: Norma (Danna García), Sara (Klauss) y Jimena (Rey).

“Hay que dejarlas volar”

Sin embargo, un revés para los fanáticos de la serie es la ausencia del actor argentino Michel Brown en este nuevo proyecto.

En diálogo con un reconocido youtuber español meses atrás, el ex integrante de ‘Jugate Conmigo’ expuso su parecer sobre una segunda parte de la novela:

“Creo que algunos la van a hacer, yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y soy partidario de que a las cosas hay que dejarlas, así como disfrutarlas y sacarles el jugo, hay que dejarlas volar y que tiene mucho riesgo”.

Prosiguió, “también respeto que mis compañeros se monten en ese bus y me parece que está increíble y que la experiencia va a ser increíble, volverse a ver después de tanto tiempo será genial”.

Y agregó: “A mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en el camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención”.