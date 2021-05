Fomentar la cultura del trabajo, uno de los ejes de las propuestas de González Coria

jueves 13 de mayo de 2021 | 10:42hs.

Micky González Coria es candidata a Diputada Provincial por Juntos por el Cambio Misiones, es representante del Pro y la segunda en la lista que encabeza el radical Ariel Pianesi. Est jueves dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 comentando cuáles son sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 6 de junio.

“Hay que destacar que este año es histórico para nosotros porque hace años venimos trabajando como frente pero este lo estamos haciendo como equipo, con una misma meta, que es mejorar la vida de los misioneros”, enfatizó.

Además destacó que en las distintas localidades misioneras se ven distintas idiosincrasias pero todas tienen las mismas problemática como con el trabajo, seguridad y que necesitan de un Estado presente, “en la Cámara de Diputados se tratan proyectos pero no reales que interesen a los misioneros que piensan en llegar a fin de mes, en tener seguridad y vivir con tranquilidad, queremos recuperar la cultura del trabajo”.

Finalmente comentó que proponene avanzar hacia una "Misiones productiva". “Queremos fomentar el trabajo privado, hemos planteado proyectos para disminuir los impuestos pero no sin un respaldo porque la provincia debe recaudar. Nosotros queremos ayudar al emprendedor para que no se ahoguen con los impuestos, estamos viendo de presentar un proyecto que ayuda a emprendedores que hay veces que se ve desmotivado porque no consigue que el Estado lo acompañe”.