Revivir el trauma de un piedrazo en la ruta: "Tienen que tomarlo en serio, ahora una persona perdió la vida"

sábado 08 de mayo de 2021 | 17:14hs.

"Me hizo sentir muy mal. Reviví todo eso que pasó hace siete años. El dolor, el trauma, las secuelas que me quedaron. Pero ahora una persona perdió una vida y es algo que no puede seguir pasando. Las autoridades tienen que tomarlo enserio".

Hace poco más de siete años Patricia Bareiro recibió un piedrazo arrojado por un grupo de adolescentes, cuando transitaba en un automóvil -junto a parte de su familia- por el acceso Sur que une Posadas con Garupá.

Fue en plena madrugada, cerca del arroyo Laguna. Su hijo, Néstor Correa, manejaba el coche con el que retornaban al hogar después de haber estado en un cumpleaños.

Patricia iba sentada en el asiento del acompañante. Medio kilómetro antes del puente peatonal de la avenida Perón, próximo a la toma de agua de Samsa, sintió el impacto del proyectil que atravesó el parabrisas y gritó de dolor.

La fortuna del episodio estuvo en los reflejos de su hijo, quien reaccionó de inmediato, controló el rodado, giró y regresó a Posadas, hacia el Hospital Madariaga, donde la atendieron y estuvo varios días internada.

Perdió definitivamente la visión del ojo derecho como consecuencia del desprendimiento del globo ocular y casi la totalidad de la audición de ese oído.

Sigue bajo tratamiento psicológico para superar el trauma, pero anoche volvió a revivir todo aquello al enterarse de la muerte del gendarme Mario Ignacio Marquina (33) a pocos metros del puente peatonal sobre la autovía nacional 12, en Garupá, y en idénticas circunstancias.

"Es una herida abierta, que no sana. Saber que a alguien más le hicieron lo que a mí pero con la consecuente pérdida de la vida, me genera mucha angustia", expresó Patricia en diálogo con El Territorio, resaltando que "pese a las secuelas yo lo puedo contar pero esta persona perdió la vida, y eso es terrible".

Patricia lamentó "que esto siga pasando y se haya llegado al extremo de permitir una muerte, sin que nadie haya tomado acciones para que no vuelva a suceder. Han pasado siete años hace del ataque que sufrí y en todo este tiempo muchísimas personas fueron apedreadas en las mismas circunstancias, por eso entiendo que no le dieron importancia, no se ocuparon".

Anoche perdió la vida el gendarme, que se detuvo al recibir un piedrazo en el parabrisas. Foto: Polmis.

En ambos casos, menores

En su caso los sospechosos detenidos habían sido menores, que en cuestión de horas recuperaron la libertad sin que haya habido mayores consecuencias.

En el caso de las últimas horas, cuatro menores de entre 14 y 17 años fueron demorados debido a que se encontraban en el puente peatonal arrojando piedras a los automovilistas.

Según lo establecido, un vehículo Volkswagen Voyage al mando del gendarme fallecido, quien estaba con su pareja y su hija menor, circulaba por la mencionada arteria y se habría detenido sobre la cinta asfáltica por el impacto de objetos contundentes en el parabrisas de su rodado.

Descendió del Voyage y en esas circunstancias fue atropellado por un Chevrolet Prisma, que venía en la misma dirección.

El conductor de este último coche, perdió el control del mismo al recibir un piedrazo que atravesó el parabrisas y lo lesionó en el rostro.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Madariaga de Posadas, donde se constató el deceso del gendarme Marquina debido a las graves lesiones sufridas.

Los menores protagonistas, demorados y entregados a sus familias.

