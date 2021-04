Migue en moto por... más de diez ciudades españolas

domingo 18 de abril de 2021 | 6:00hs.

Cuando la pandemia todavía no era algo ni siquiera imaginado por la población, Miguel Krause decidió que era momento de cumplir un sueño. Tuvo un impulso, las palabras “hay que decidirse y hacerlo, si no cuándo” fueron un tanto determinantes y más viniendo de una de las personas a las cual seguía en redes sociales y admiraba. Así que se decidió y viajó a España, donde alquiló una moto y recorrió muchas ciudades y rincones que con el turismo tradicional no es tan fácil de llegar.



Barcelona, Málaga, Granada, Alicante, Valencia, Cervera, Sevilla, Barceloneta, Pirineos, Andorra, Zaragoza y Santiago de Compostela son las ciudades que conoció en esta travesía y que están plasmadas en su canal de youtube “Migueenmotopor”.



"Soy fanático de las motos y me estaba por jubilar, así que mis hijos me hicieron un regalito y pude cumplir mi sueño de dar la vuelta completa a España en moto. Como dijo un amigo motoquero que está dando la vuelta al mundo en moto, Charly Sinewan: al final de cuentas solo se vive una vez, hay que animarse y hacerlo”, escribió el aventurero en una hoja que tenía guardada desde la vuelta de su viaje, en 2019.



Krause tiene la ciudadanía española, por lo que resultó un poco más fácil el recorrido realizado, en relación a los papeleos y permisos que se deben tramitar al estar en una ciudad que no es la natal. Sus abuelos españoles siempre le hablaban de aquel país y de todas las cosas bellas que ahí había y la curiosidad siempre estuvo presente. Así que con sus sesenta y pico dejó de lado los miedos y recorrió el lugar sobre una moto BMW 1250, “un monstruo” en sus palabras, a lo largo de dos meses.



“Las ciudades tienen cosas lindas con muchas historias para conocer, fui a Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, el Peñón de Gibraltar, Santiago de Compostela, Andorra y luego crucé los Pirineos a Francia con un amigo motoquero catalán que vive en Posadas: José.



Fui también al circuito de Montmelo de Barcelona, donde se corría una carrera de Moto GP por el mundial y Charly Sinewan -quien animó a Krause a viajar- consiguió que 500 moteros, entre ellos yo, podamos dar dos vueltas completas al circuito en nuestras motos, después de las pruebas de clasificación de la carrera. Eso no tiene precio para un motoquero. Obviamente que al día siguiente corría Marc Márquez y ganó de punta a punta”, recordó el viajero que deja ver su pasión por las motos.



“Para completar mi suerte, un día decidí ir al pueblo de Cervera, a 150 kilómetros de Barcelona, donde vive mi ídolo Marc Márquez, mi idea era conocer el pueblo y sacar fotos, y además sabía que había un club de Fans que iría a visitarlo. Me senté en un restaurante a comer algo y a hacer tiempo. Cervera es un pueblo tranquilo y a la siesta no anda nadie por las calles. Una hora después pasó un muchacho caminando y me dije ‘qué parecido a Marc Márquez’. Salí a caminar por el pueblo y al pasar por un museo vi unas fotos de Marc y entré a preguntar si tenían cosas de Marc para sacar unas fotos y me dicen que sí y a Marc Márquez en persona también porque le estaban haciendo un reportaje la televisión ahí adentro, y era el que pasó caminando cuando yo estaba en el restaurante. Es creer o reventar el cómo se daban las cosas”.



Disfrutar del recorrido

En cada ciudad Miguel se detuvo a conocer museos, monumentos históricos y un poco de la cotidianidad de la gente. En Barcelona no pudo dejar de conocer el Club de Messi, en Sevilla La Torre del Oro, entre muchos otros atractivos turísticos. En la Barceloneta tuvo que probar lo que en ese momento era una novedad: realizar un recorrido en monopatín, filmando los alrededores de ese barrio.



“Un párrafo aparte son las rutas españolas, que para andar en moto son todas impecables y bien señalizadas. No recuerdo ni un pozo o problema en la ruta, las curvas en el camino de montaña también son espectaculares. Allá el respeto que tienen los autos con los motociclistas es impresionante, jamás se te van a cruzar de carril. Barcelona me pareció una ciudad increíble por la cantidad de atractivos que tiene para los turistas”, expresó Krause.



“Alquilé una moto que tenía 3.000 kilómetros recién asentada y la devolví con 10.000. Fue un viaje espectacular en el que nunca tuve un sólo problema, la moto tenía control de velocidad crucero entre otras cosas, así que fue un placer manejarla en ruta”.



El motoquero afirma que la edad no es un inconveniente para lograr un sueño, sino que sólo hay que tomar la decisión y poner manos a la obra. De esta experiencia se trajo amigos que hoy pasaron a la virtualidad, imágenes de todos los destinos visitados y el recuerdo de unos ángeles que lo acompañaron en cada momento, los ángeles de la ruta que todo el tiempo se acercaban preguntar si necesitaba ayuda. Ahora el viajero tiene la idea de -cuando todo vuelva a la normalidad- realizar viajes en motorhome para así también poder compartir con su familia y llevar a su amiga la moto dentro del móvil.

La razón de conocer en moto

"Desde chico siempre estuve relacionado con las motos. A los 11 años me fui en moto de Posadas a Apóstoles, a la casa de mis abuelos, en una Zanelita 50 cc. Todavía era de tierra el camino, eso sí que era toda una aventura, fue en el año 1966. A los 16 empecé a correr en moto con una 125cc por toda la provincia e inclusive en Santo Tomé, Corrientes. Después ya en la universidad me fui en moto desde Resistencia, Chaco a Capao da Canoa y desde ahí a Torres en moto, por la playa bordeando el mar por kilómetros de arena.