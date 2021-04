Arranca la recta final

domingo 11 de abril de 2021 | 6:05hs.

Boca, con el regreso del colombiano Edwin Cardona luego de un mes, tras dejar atrás una lesión muscular, visitará a Unión en Santa Fe con la misión de hilvanar otra victoria en un partido válido por la 9ª fecha de la zona B de la Copa de Liga que lidera Vélez.



Además, River será local ante Colón, líder de la zona A, en otro de los partidos destacados de la jornada del campeonato local.



El Xeneize jugará a partir de las 18.30 en el estadio 15 de abril, con arbitraje de Fernando Espinoza y televisado por Fox Sports Premium.



Boca, que le ganó la semana pasada a Defensa y Justicia (2-1) y dejó atrás una racha de más de tres meses sin triunfos en La Bombonera, tiene 13 puntos y está a seis del líder Vélez (19), que jugará mañana, e irá en busca de otra victoria en Santa Fe para fortalecer sus chances de avanzar a los cuartos de final del torneo.



Su rival, Unión, tiene 11 unidades, viene de ceder su invicto en Liniers, donde fue goleado por Vélez (4-1), y pese a que su campaña es buena, ganó apenas dos partidos y empató cinco.



El equipo xeneize no podrá repetir la formación que superó a Defensa y Justicia, ya que no tendrá a Nicolás Capaldo, quien contrajo coronavirus. Además, regresará el colombiano Cardona, el estratega y generador de fútbol que se desgarró luego de la goleada sobre Vélez por 7-1 en Liniers, el 7 de marzo pasado.



La salida de Capaldo permitirá el regreso de Julio Buffarini, mientras que Cardona ingresará por el juvenil Exequiel Zeballos, en tanto que podría haber otra variante más, la de Agustín Almendra por Cristian Medina para acompañar al colombiano Jorman Campuzano en el mediocampo.



En cuanto a Unión, el entrenador Juan Manuel Azconzábal deberá rearmar la defensa ya que no contará con dos de sus habituales titulares: Jonathan Galván, desgarrado, y Franco Calderón, expulsado ante Vélez.



Los misioneros Juan Portillo y Ezequiel Cañete serán titulares en el conjunto santafesino esta tarde.



River, ante el líder

River, con la necesidad de ganar para fortalecer sus chances de avanzar a los cuartos de final del torneo, recibirá al puntero Colón, que no tendrá, entre otras bajas, a su figura Luis ‘Pulga’ Rodríguez, con coronavirus.



El encuentro se jugará desde las 21 en el Monumental, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por TNT Sports.



River suma 12 unidades, ocho menos que Colón (20), pero de los últimos 12 puntos que disputó apenas logró la mitad, con puntos altos como la goleada sobre Godoy Cruz (6-1), en Mendoza, y tres empates, los dos últimos cero a cero ante Racing y Arsenal.



El Millonario tendrá una significativa baja con la ausencia del delantero Matías Suárez, quien no se recuperó de una lesión en la rodilla derecha y el promisorio Federico Girotti será nuevamente su reemplazante.



Colón, invicto en el certamen con seis triunfos y dos empates, con apenas dos tantos en contra, tiene la clasificación a cuartos de final al alcance de la mano, aunque su panorama se alteró por la acumulación de contagios de coronavirus en la semana.



La principal baja del equipo sabalero será la del tucumano Pulga Rodríguez, pero se sumó otro caso de coronavirus, el del defensor Bruno Bianchi, y perdió a dos importantes valores por lesión, el delantero colombiano Wilson Morelo y Federico Lértora.



Además, Godoy Cruz regresará a su estadio después de 15 años para recibir a Arsenal por la zona A, desde las 11 con arbitraje de Nazareno Arasa y la televisación de TNT Sports.



Argentinos y Central Córdoba se enfrentarán en La Paternal con la expectativa de terminar la fecha en puestos clasificatorios a la fase final. El partido se jugará desde las 14 con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión de Fox Sports Premium.



Rosario Central, que acumula tres presentaciones sin ganar, recibirá a Banfield, diezmado por el coronavirus con 19 futbolistas contagiados. El encuentro se jugará desde las 16.15, con arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de TNT Sports.



Por su parte, Patronato y Gimnasia se medirán en Paraná desde las 14, con el arbitraje del misionero Néstor Pitana y televisado por TNT Sports.