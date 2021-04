Extienden la emergencia sanitaria y convocan a más donantes de plasma

jueves 01 de abril de 2021 | 6:07hs.

Junto al suero equino hiperinmune y la ivermectina, el plasma de convaleciente forma parte de la tríada de tratamientos contra el Covid-19 que el sistema sanitario misionero usa con los pacientes que padecen esta patología.

En ese marco y de cara a una segunda ola de la enfermedad, con nuevas variantes circulando por Argentina, se lanzó una convocatoria en todo el país para reforzar los stocks de plasma de paciente recuperado de coronavirus. En Misiones las colectas se realizan en el Banco de Sangre que funciona dentro del Parque de la Salud y en su homónimo de la ciudad de Oberá en el Hospital Samic, los dos lugares que cuentan con la máquina de aféresis, necesaria para realizar el procedimiento. En tanto, esperan que este mes Eldorado se sume con un equipo nuevo.

En diálogo con El Territorio, Alberto Krupp, subdirector del Banco de Sangre, comentó que la donación es voluntaria y solidaria y se hace a demanda, las personas pueden acercarse directamente al predio de la institución, previa cita a través de un turno.

“Gracias al Ministerio de Salud de la provincia, con el parte epidemiológico podemos ver que a diario hay más de 100 personas recuperadas en Misiones, entonces nosotros vamos cambiando los donantes constantemente porque los anticuerpos van cayendo con el tiempo, es decir, no podemos tomar un donante de hace un año porque capaz los niveles de anticuerpos no van a ser lo suficientemente buenos, están muy bajos o ya desaparecieron”, explicó.

Por ese motivo, permanentemente están eligiendo y llamando a otros donadores.

“Haciéndole todos los estudios analizamos quienes están en condiciones de ser donantes y quienes no”, señaló.

Así, previo a la donación la persona debe superar una serie de estudios de rigor. “Hay que ver si no tienen una infección transmisible por transfusión donde entra la serología convencional que es el HIV, hepatitis B, sífilis, chagas, todas determinaciones de rutina y a eso le adosamos otra determinación que es para ver los niveles de anticuerpos que generó contra el Covid-19. Si el paciente tiene los niveles elevados o buenos, recién procedemos a hacer la extracción del plasma”, detalló Krupp.

Además se le pide una prueba negativa de coronavirus, no deben haber recibido transfusiones previamente. Y deben carecer de antecedentes gestacionales o abortos, según lineamientos nacionales.

“La otra forma de trabajo es obtener, mediante Epidemiología Salud Pública, la lista de los recuperados, los llamamos y ellos deciden donar o no. Hay que recordar que esto es un acto voluntario y solidario, no se puede obligar a una persona a donar sangre o plasma, pero el pueblo misionero es muy solidario”, destacó el especialista.

Hay stock

Si bien recalcó que actualmente hay stock de plasma para la demanda de hospitales o sanatorios, la renovación debe hacerse permanentemente.

Para dimensionar, a diario pueden acercarse dos o tres donadores y la extracción que se le realiza a cada uno sirve para tratar a tres nuevos enfermos de Covid-19.

“Tenemos un buen stock porque somos una provincia que abrió el paraguas con antelación, tenemos stock en todos los hospitales por si el requerimiento médico así lo determina y también en Posadas tenemos para que sea usado en los hospitales o en la parte privada”, dejó en claro.

En tanto, contó el paso a paso de la extracción. “Por normativas nacionales e internacionales, la cantidad de plasma que se obtiene por donante es de 600 mililitros, eso es lo que nos permite sacar la máquina en un sachet”, dijo.

Eso que se le extrae a un paciente recuperado de coronavirus “es la parte acuosa de la sangre compuesta por proteínas y dentro de esas proteínas están los anticuerpos que generó contra el Covid-19. Este equipo de aféresis devuelve todos los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, que sería la parte celular de la sangre, al donante. Es decir que el donante después de la extracción, que dura aproximadamente 40 minutos, se le devuelve toda la parte celular y sólo se le extrae la parte acuosa que compone la sangre”.

De esos 600 mililitros extraídos, el líquido se fracciona en tres, tal cual dicen las normativas nacionales, para administrar dosis de 200 a 300 mililitros en la persona enferma que lo requiera bajo pedido del médico.

“Entonces, un paciente que dona su plasma atiende a otros al momento que lo necesitan, es un acto altruista en el que cada donante puede ayudar a tres personas con Covid-19”, sostuvo Krupp.

Sangre

Por último, y al igual que sucedió en todo el país, el subdirector del Banco de Sangre indicó que la donación de sangre tuvo una merma producto de la pandemia que rondó el 40%. “Pero no nos vimos tan mal porque resalto una vez más la solidaridad del pueblo misionero, que más allá del miedo, no salir de casa, no aglomerarse, nos pudimos adaptar a todos esos protocolos y aplicamos un sistema de turnos con 15 minutos de diferencia para que las personas no estén aglomeradas y gracias a eso mantuvimos las donaciones. Por más que hayan disminuido en un 40%, con el 60% que tenemos actualmente podemos suplir la demanda de los hospitales o la parte privada”, finalizó.



Para tener en cuenta

Teléfonos. Para sacar turnos o consultar cómo donar sangre o plasma, el Banco de Sangre en Posadas funciona de lunes a viernes de 7 a 20 y los sábados de 8 a 12 en avenida López Torres y Cabred. El teléfono fijo es 0376-4447102 o el WhatsApp 376-4333510 o 376-4334071.

En cifras

600

Según las normativas que regulan la extracción, de cada donante que obtienen 600 mililitros de plasma que sirve para tratar hasta tres personas.

