Por sentirse "incómodo" debido a la "irresponsabilidad y desidia" de Pietrowski, renunció uno de sus abogados

miércoles 24 de marzo de 2021 | 14:04hs.

Uno de los tres abogados defensores del ex intendente de Almafuerte, Pedro Darío Pietrowski (51), en la causa por amenazas hacia su ex concubina y actual jefa comunal de la localidad, Celia Mabel Smiak (45), presentó su renuncia en las últimas horas.

Se trata de Cristian Sebastián Burg. Lo hizo por medio de un escrito dirigido al titular del Juzgado Correccional y de Menores 2 de Posadas, Cesar Raúl Jiménez, en el cual también pidió que se regulen sus honorarios "ante el arduo labor desarrollado como profesional privado".

Entre los argumentos que lo llevaron a tomar la decisión de dar un paso al costado en la defensa del también ex diputado provincial, Burg expuso que "en mi carácter de defensor siempre he estado a derecho, cumpliendo con todas mis obligaciones profesionales y consiguiendo inclusive para mi defendido beneficios de Ley, compareciendo aún cuando el encartado (por Pietrowski) por su propia desidia e irresponsabilidad no ha querido comparecer, poniéndome en un lugar profesional incómodo y no pudiendo hacer más que renunciar a la presentación de su defensa siendo imposible seguir un lineamiento con el mismo. Prueba de ello es cuando esta parte ha solicitado la suspensión de juicio a prueba y negándose el encartado a acogerse a dicho beneficio".

"A su vez es menester establecer que ante el arduo labor desarrollado como profesional privado me encuentro habilitado a solicitar regulación de honorarios a la cual me reservo en la oportunidad que considere de determinar qué percepciones me corresponde como profesional interviniente hasta esta instancia procesal”, solicitó Burg.

Rebeldía revocada a instancias de un certificado

En el plano judicial, el juez Jiménez -en carácter de titular del tribunal unipersonal que debe juzgar a Pietrowski por el delito de amenazas hacia su ex pareja y madre de sus hijos- había decretado su rebeldía y ordenado su inmediata detención en función de que, sin justificativos, no se presentó al debate pautado para el pasado jueves.

Enterado de eso, algunas horas después y por medio de sus abogados el acusado subió al sistema digital de expedientes un certificado médico dejando sentado que no pudo concurrir porque sufre un cuadro de hipertensión arterial.

Con eso el magistrado Jiménez decidió revocar la rebeldía que había decretado y se comprometió a fijar una nueva fecha de debate, lo que la fiscal María Laura Álvarez apeló y en paralelo solicitó que una junta médica del Poder Judicial diagnostique a Pietrowski para saber si efectivamente padece la enfermedad que afirma.

Si bien eso todavía no se resolvió, sin efecto la rebeldía y orden de detención, por el momento el sospechoso seguirá esperando en libertad el juicio por amenazar a Smiak, mientras se define la otra causa por desobediencia de una orden judicial en función de que incumplió la prohibición de acercamiento que determinó una jueza para proteger a la víctima.

