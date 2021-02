El amor después del amor, la serie de Netflix sobre Fito Páez

viernes 19 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Netflix anunció que está en proyecto El amor después del amor, serie biográfica sobre Fito Páez. Producida por Mandarina Televisión, no tiene aún al actor que encarnará al músico pero sí cuenta ya con Páez como productor, junto con el director Juan Pablo Kolodziej, Mariano Chihade y el realizador Juan Taratuto.

El amor después del amor, serie biográfica sobre la vida de Fito Páez con la participación del músico rosarino como productor, es el más resonante de los títulos argentinos anunciados ayer por Netflix, con otros destacados como una comedia con Guillermo Francella y la tercera cinta de la saga iniciada con Perdida protagonizada por Luisana Lopilato.

“Iremos poco a poco ganando no solo en cantidad, sino en lo que a mí más me interesa, que es en la diversidad de géneros y de miradas en lo que hacemos”, prometió el vicepresidente de contenido de Latinoamérica del gigante del streaming, Francisco Ramos, en una charla con Télam para hablar sobre las novedades de la compañía en el país.

Enmarcado en la búsqueda que el ejecutivo define como “empoderar a voces auténticas” de la región, Netflix prepara producciones locales para nutrir su catálogo, dijo Ramos.

Netflix comienza a acelerar su producción de títulos argentinos...

Me gustaría que hubiéramos ido más rápido pero la pandemia no nos lo ha permitido, pero el entusiasmo y el compromiso con la Argentina sigue igual. Buscamos empoderar a voces auténticas en cada país. Lo más interesante es que haya una complementariedad de puntos de vista, que las cosas no parezcan contadas con el mismo patrón; que tengan una cohesión como total pero cada una tenga su particularidad.

¿Qué aportan los nuevos títulos anunciados en términos de esa complementariedad?

Hay varias cosas de comedia, que en este momento tiene un valor muy interesante. Ya sea en ficción o en no ficción la comedia acertada permite acercarnos muchísimo a lo que está oliéndose en las calles. Luego el thriller, en lo que Argentina históricamente siempre ha sido muy buena. Son todas muy argentinas, pero también nos permiten demostrar fuera de la Argentina un país complejo, diverso, potente cultural y socialmente.

¿Cómo impactará a Netflix la llegada de tantas plataformas nuevas?

Lo vemos como una oportunidad y una forma de reflexionar sobre cómo podemos ser mejores de tal manera que la experiencia para los guionistas, para los productores, para los directores sea cada vez mejor y que piensen que con nosotros en Netflix van a poder realizar la mejor versión de sus ideas y llegar a través de nuestros 200 millones de hogares a todo el mundo. Ese creo que es el mayor reto: entender que la competencia nos tiene que hacer mejores.

Entre las novedades, además de la serie El amor después del amor, sobresalen Granizo, con Guillermo Francella. También se anunció Pipa, tercera película protagonizada por Lopilato en el rol de Manuela Pelari, entre otras propuestas.