PIDEN QUE ROBO DE YERBA SE CONSIDERE DELITO MÁS GRAVE

martes 16 de febrero de 2021 | 6:06hs.

El robo de yerba en la colonia sigue estando a la orden del día, generando cada vez más desesperación y angustia entre los productores locales. Si bien las denuncias se repiten en distintos municipios, la zona caliente se encuentra sobre la ruta 14, principalmente en la región que comprende el Alto Uruguay (San Pedro y San Vicente) y el Centro de la provincia (Oberá y localidades aledañas).

Por este motivo, los colonos se encuentran en alerta y decididos a frenar esta ola de delitos que inicia en el ladrón pero termina en el acopio y la compra del producto adulterado.

“Roban porque alguien compra esa yerba, alguien es dueño de ese secadero que compra ese producto ilegal, entonces también hay que hacer hincapié ahí para ir a la raíz del problema”, manifestó a El Territorio Jorge Butiuk, presidente de la regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y reconocido dirigente agropecuario de Misiones.

Asimismo, puntualizó en que también las multas deberían ser más severas “por más que vaya como causa común a un Juzgado de Paz, necesitamos apoyo de las autoridades de la provincia para que se cobren multas más elevadas, así van a pensar bien antes de robar”.

“Una camioneta que lleva 500 kilos hoy son prácticamente 20 mil pesos, entonces la multa debería ser 3 o 4 veces más, que le duela robar al delincuente, hay que analizar y poner en acción a través de las denuncias que se están haciendo”, sostuvo al respecto Butiuk.

En coincidencia, desde la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Cristian Klingbeil aseveró que los productores plantean la necesidad de cambiar de carátula de los delitos rurales de este tipo, que son tomados como hurtos o robos menores.

“Tiene que tener más peso, como robo calificado, con pago de daños y perjuicios porque si en la carátula dice hurto, el juez ya no lo mira y esto no es un simple hurto. Necesitamos que haya penas más severas, porque hoy, así como está, es un negocio ser delincuente: robás por un millón de pesos pero pagás la fianza con 200 mil pesos, debería ser al revés, si robás un peso devolvé por tres”, expresó.

“La gente prácticamente no denuncia, porque dicen que es una pérdida de tiempo, por eso también se complica tener datos. Pero lamentablemente no se les puede discutir eso al productor porque a pesar de que denuncian, los robos no paran, había gente que ya quería salir a cortar rutas, a protestar, pero primero vamos a agotar las instancias de diálogo”, añadió.

Al tiempo que aseveró: “No es cuestión de contar con una nueva policía, sino de dotar de medios a la policía que ya está. Sí creemos que sería más útil una nueva fiscalía de delitos rurales que atienda en estas causas”.

Esto será planteado en una reunión que mantendrían el sector productivo con autoridades provinciales el próximo jueves, ocasión en la que reiterarán las inquietudes en cuanto a la inseguridad.

Arriesgar la vida

Butiuk contó que hay muchos colonos que no viven en sus chacras o que deben ausentarse de esta por un tiempo determinado. Por lo que al volver, se encuentran con que el esfuerzo y el dinero invertido les han sido arrancados.

Además del perjuicio económico, el robo de yerba mate genera un importante daño en las plantas porque los malvivientes cortan las ramas sin utilizar las herramientas adecuadas.

Por estas razones, también se repiten las historias de los productores que arriesgan sus vidas para cuidar las chacras.

“Escuché un audio de un colono que estuvo hasta la 1 de la mañana haciendo guardia, y se fue pensando que ya no le iban a entrar, cuando volvió a las 7 le habían robado, se nota que lo estaban esperando con paciencia, viendo sus movimientos”, indicó Butiuk.

Por su parte, Klingbeil señaló que “hay mucho enojo en todo el sector productivo, porque al aumento de combustible se suma lo de los robos. Hay gente que monta guardia, no hay grupo de WhatsApp que ayude, los colonos pagan serenos y ni así es suficiente para frenar el robo. Nos dijeron que la zona más brava es San Pedro, no se entiende más. Nos reuniríamos el jueves con autoridades, la gente de ruta 12 ya viene trabajando, faltaría que nos sumen a nosotros a esas reuniones o ver cómo trabajar el problema de nuestra zona”.

“Cada zona tiene un problema distinto, en nuestra zona no hay casi acopio, porque hay muchos secaderos, entonces se lleva la yerba ya para el secadero, por eso hay que buscar la manera de trabajar sobre eso y queremos llevar esos planteos a la gente del Gobierno para analizar qué hacer”, dijo.

En referencia a la nueva policía rural, mencionó que quizás haya otras herramientas más rápidas de aplicar, como reforzar los destacamentos que ya vienen trabajando en las chacras. “Se debe hacer inteligencia, reforzar personal y movilidad acorde a las zonas rurales, con motos y 4x4”, concluyó.

En cifras

500

Kilogramos de hoja verde -que pueden transportarse en una camioneta, por ejemplo- se valúa en unos 20 mil pesos aproximadamente.

Nota relacinada

San Pedro se posiciona como una de las zonas más calientes

Alerta y preocupación en las chacras por abigeato