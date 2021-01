Detectan que hay una mafia organizada para robos de yerba y ganado en misiones

domingo 31 de enero de 2021 | 6:06hs.

El hurto de yerba mate en zonas productoras de Misiones dejó de ser un hecho aislado para transformarse en un aceitado sistema de mafia. Lo mismo sucede con el robo de ganados en distintas zonas rurales (ver páginas 13 y 14).

Los productores observan que se repiten los nombres de quienes cometen estos delitos. Advierten que como el caso de la yerba al ser considerado simple hurto, entran a las comisarías a declarar y salen a las pocas horas. Hay seria preocupación, tanto de los afectados como los organismos encargados de control, que adelantaron a este matutino seguirán reforzando las inspecciones en las zonas consideradas más calientes, donde se repiten los hechos como ocurre sobre la ruta nacional 12 de Caraguatay a Colonia Victoria o de San Pedro a San Vicente, entre otras localidades (ver Zonas calientes).

De esta manera lo que había comenzado con hurtos aislados de yerba o animales, se fue transformando en un sistema de mafia, según concluyen los encargados de rastrear y frenar este esquema que destruyen yerbales en la provincia.

Sectores que salieron a poner freno a tal situación, afirman que hay una cadena bien organizada para cometer estos ilícitos.

Ese eslabón incluye a los que promueven el hurto de yerba, bajo la promesa de la inmediata compra; para luego, blanquear la yerba en negro desde algún secadero.

En el medio, hay serias amenazas hacia los fiscalizadores intentando evitar que se interrumpan este negocio que mueve muchísimo dinero.

Como robo, no como hurto

Según coinciden diversas fuentes consultadas para este informe, el negocio resulta más rentable que la droga, porque además no hay una ley dura que castigue -en caso de detectarse- como lo hacen con los traficantes. Por ello, no les representa mayores riesgos en caso de ser encontrados in fraganti.

De allí que el diputado provincial Julio Petterson hizo público a través de las redes sociales que este delito debe ser considerado “como robo, no como hurto”.

Explicó que en la actualidad “entran en el juzgado por una puerta y salen por la otra”.

Planteó que “es una vergüenza que tengamos leyes tan viejas; vemos que la policía atrapa a estos ladrones y ese mismo día, están paseando por las calles”.

Además destruyen plantaciones

También planteó que los que roban yerba, también terminan destruyendo las plantaciones “que tardan por los menos otro año más para recuperarse” y con ello el productor “pierde el doble”.

Para el dueño de la yerba la pérdida es cuantiosa porque el cosecharse de manera rápida y sin contemplaciones de las normas, se terminan destruyendo o afectando muchas plantaciones.

Por arrojar unos primeros números, con mil kilos de hojas verdes se puede conseguir unos 30.000 pesos.

Sólo en este mes de enero, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y la Policía de Misiones lograron incautar e inutilizar aproximadamente 10.000 kilos de hoja verde de yerba mate.

Es decir, se logró frustrar sólo en concepto de hoja verde un negocio por unos 300.000 pesos, porque quienes trasladaban el producto no podían justificar la procedencia. Es apenas una punta del negocio que ahora están intentando desarmar.

Datos del Inym

Datos oficiales del Inym dan cuenta que el total de palos intervenidos e inutilizados durante los últimos 4 meses del 2020 ronda los 800.000 kilos que son utilizados por lo general para adulterar la yerba mate canchada; además intervinieron e inutilizaron cerca de 60.000 kilos de yerba mate canchada en mal estado.

Como para dimensionar el gran movimiento que genera el hurto de yerba mate y respaldando los números ya citados, casi al finalizar esta semana, durante un control sobre la ruta nacional 12, en Eldorado, la Policía de Misiones identificó el jueves 28 de enero de 2021, el transporte de un total de 36 raídos de yerba mate sin documentación. Desde el Inym detallaron que la carga fue retenida por cuanto no se logró identificar el origen del producto transportado, que sumaba aproximadamente 2700 kilogramos de hoja verde de yerba mate.

Documentación solicitada

La documentación requerida es la que establece la Resolución 09/ 17 de Régimen de Documentación de Movimientos de Yerba Mate vigente para quienes reciban, entreguen o movilicen materia prima.

En la norma se indica, entre otras cosas, que “la producción cosechada, para su transporte de la chacra al secadero, deberá estar documentada con un remito de hoja verde”, y la recepción de ese material “deberá estar documentada por un comprobante de recepción de hoja vede”.

Un día antes, el miércoles 27, el cuerpo de fiscalizadores del Inym y agentes de la fuerza pública en San Pedro incautó 600 kilos de hoja verde que había sido sustraídos en un lote ubicado en esa localidad y la clausura de un acopio clandestino del producto en San Vicente.

“El hurto de yerba mate es un tema complejo, de difícil resolución, por eso es sumamente importante el trabajo en conjunto entre las instituciones, en este caso puntual entre la Policía y el Inym”, dijo entonces el presidente del organismo yerbatero, el contador Juan José Szychowski.

Ahora se conoció que incorporarán en los controles a la Agencia Tributaria Misiones (ATM), con más facultades para actuar en este tipo de situaciones.

Al lanzarse esta semana oficialmente un amplio operativo para detectar posibles hurtos o secuestrar la materia prima, uno de los directores del Inym Ricardo Maciel, como representante del gobierno de Misiones, detalló el objetivo del trabajo conjunto. “Buscamos asegurar que la comercialización de la hoja verde se realice en el marco de la normativa vigente, que la hoja verde que está entrando a los secaderos sea de un productor que efectivamente haya hecho entrega y no de otra persona que no tenga nada que ver con el esfuerzo de ese productor”. También añadió: “Tenemos la mirada puesta también en todos los lugares de acopio que van surgiendo”.

Como se indicó, hay dos resoluciones del Inym vigentes. Una la ya citada 09/ 17 que se refiere al régimen de documentación de movimientos de yerba mate, destinado a quienes reciban, entreguen o movilicen materia prima y la otra normativa, 235/2020, es sobre “planta de acopio temporario de hoja verde”, donde se detallan los requisitos que deben reunir los espacios físicos para estar habilitados a tal fin.

Justamente al detectarse irregularidades, el pasado martes 26 de enero, clausuraron un acopio clandestino de hoja verde, con 3.500 kilos del producto, sobre la ruta nacional 14 en la localidad de San Vicente e incautaron 600 kilos de hoja de yerba mate, listos para ser transportados, que habían sido sustraídos de un lote ubicado en San Pedro.



Zonas calientes

Las zonas consideradas calientes en este negocio irregular se emplazan sobre la ruta nacional 12 incluyendo a Caraguatay, Eldorado y Colonia Victoria. En el otro extremo San Pedro, Dos de Mayo y San Vicente. Como hechos más aislados, quedan en el radar de las autoridades de control, los municipios de Oberá y Jardín América