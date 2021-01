Ocupación en hoteles bajó a la mitad que en 2020 y el 70% siguen cerrados

viernes 22 de enero de 2021 | 6:06hs.

El sector hotelero, junto con otras actividades ligadas al turismo, aún siente el duro golpe que provocó la pandemia por el coronavirus. En plena temporada de verano, son pocos los hoteles que permanecen abiertos por la baja demanda y escaso flujo de visitantes nacionales e internacionales.

En términos porcentuales, la ocupación de plazas en Misiones durante la primera quincena de enero promedió el 35% según lo relevado por la Asociación de Hoteles de 4 y 5 Estrellas de la provincia. En tanto, desde la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra), sostienen que el porcentaje fue menor y que llegó al 20% en buena parte de la tierra colorada.

Desde el Ministerio de Turismo coinciden con tales números, y atribuyen el bajo porcentaje a la escasa ocupación de camas en Posadas e Iguazú, que son los destinos con mayor número de plazas. En esta línea, el porcentaje de alojamiento en el mismo período del año pasado era del 68,5%.

Según aclararon desde la cartera, “en el porcentual, si se saca a Posadas e Iguazú la ocupación en el resto de la provincia está por encima del 70 por ciento”, en referencia a los alojamientos en otras comunas, sobre todo de la zona Centro. En este número, se incluye al segmento de cabañas, que en esta temporada acaparan el interés de los visitantes y que ya cuentan con cupos llenos hasta mediados de febrero, como informó días atrás El Territorio.

En tanto, el porcentaje de ocupación de camas para pernocte varía según el municipio. En el caso de Posadas, afirman que tuvieron un 20% de ocupación, cuando en enero del año pasado era del 45%. En Iguazú, en enero de 2020 el 84% de las plazas estaban llenas y, según datos del Iguazú Ente Municipal (Iturem), se alcanzó el 15% en los primeros días de 2021. Oberá, en cambio, la demanda actual es del 65%, potenciado por el mayor movimiento interno de misioneros, mientras que el año pasado era del 59,5%, según se comparó a partir de los datos oficiales de Turismo.

Los referentes del sector hotelero atribuyen el escaso porcentaje a que este año no hay turismo internacional, dadas las restricciones que persisten por la pandemia, a lo que se suma que sólo el 30% del total de los hoteles permanece abierto. El universo restante considera que no puede afrontar los costos que implican una apertura para pocos turistas; mientras que aquellos que sí están funcionando operan con un tercio de su capacidad total, que es lo estipulado por el protocolo sanitario.

“Esta temporada para el segmento hotelero tradicional es incomparable con la del año pasado porque estábamos en una época normal, sin una pandemia de por medio”, afirmó el titular de Amhbra, Gustavo Alvarenga. Sin embargo, las expectativas siguen intactas por para este fin de semana y los siguientes, hay muchas consultas por alojamientos, que elevaría el número total del primer mes del año y, al mismo tiempo, consideran que a partir de ahora “no habrá una temporada de verano o invierno, sino que será temporada todo el año”.

Ocupación promedio

En diálogo con El Territorio, Patricia Durán Vaca, titular de la Asociación de Hoteles 4 y 5 Estrellas de Misiones, detalló que “seguimos con poca ocupación, con una medición en base a los hoteles abiertos, fue del 35 por ciento, que aún es bajo, pero todos los días se va agregando un poquito”, en referencia al promedio registrado en los primeros quince días de enero.

Especificó que “los fines de semana se incrementa el movimiento por la visita de los misioneros”, que son los que mayor demanda realizan para este segmento.

Por su parte, Alvarenga, de Amhbra, comentó que “estamos en un momento complicado del sector, que está atado a la cuestión sanitaria que ahora está más compleja que antes”. Indicó que el punto fuerte del rubro actualmente pasa por el segmento de las cabañas por su gran demanda. En lo que respecta a la hotelería tradicional de la provincia y Posadas, “está entre el 15 y 20 por ciento y no supera ese porcentaje, ya que en las ciudades se aloja otro tipo de turistas, como los nacionales e internacionales, que ahora no vienen porque siguen las fronteras cerradas”.

Señaló que el número de reservas en la primera quincena de enero fue bajo “porque la gente prefiere guardarse y extremar los cuidados ante el aumento de casos”. En este punto, también mencionó que hay un gran número de reprogramaciones de los alojamientos “porque alguno de los turistas contrajo Covid o porque es contacto estrecho de un positivo, hecho que obliga a hacer el debido aislamiento”.

Porcentajes por destino

Iguazú sufre la falta de turistas y ello se refleja en los números de alojamientos. Por la ausencia de visitantes, no todos los hoteles están funcionando e, incluso, esta semana dos complejos hoteleros anunciaron que cerrarán sus instalaciones. Desde el Iturem explicaron que “es difícil calcular un porcentaje de ocupación a nivel general”, sin embargo, “estiman que se ronda entre el 12 y 15 por ciento”.

Al respecto, Pablo Paliños, gerente de un hotel de Iguazú, mencionó que actualmente la ocupación es del 30% de (número que se calcula en base al porcentaje habilitado por protocolo), y que el 80% de los huéspedes son misioneros. “Para este fin de semana, la situación es distinta, con un 47% de reservas. El público es misionero y muy pocos visitantes son de Buenos Aires”, contextualizó.

En Oberá, el gerente del Hotel El Edén 2 y referente del sector en la comuna, Sergio Vallena, dialogó con Acá te lo Contamos por Radioactiva y contó que “con protocolo de por medio, en la primera quincena de enero la ocupación de camas fue del 65 por ciento. Esto nos pone contentos, porque vemos que los turistas eligen el destino y se quedan más días. Antes Oberá era un destino de paso, y ahora optan por recorrer más todos los atractivos que tenemos alrededor”.

Desde el hotel Continental de Posadas aseguraron que actualmente la firma tiene un 20% de ocupación de las plazas, demanda de la primera quincena del mes. “De 77 plazas, tenemos 23 funcionando por protocolo. Tenemos muchas consultas, y quienes se alojan son casi en la totalidad misioneros. Años anteriores arribaban viajeros de Buenos Aires, pero ahora no tanto y si los hay, deben presentar el test negativo hecho en las últimas 48 horas, sino no pueden entrar”, explicaron.

En tanto, Carlos Carabante, propietario del hotel City, recordó que el alojamiento permanece cerrado porque no hay demanda de turistas. “Nosotros estamos cerrados todavía porque nuestro público que tendría que llegar son los viajantes. Los turistas que viajan en micro y esa actividad aún no se reactiva del todo. Por eso, nos mantenemos cerrados desde marzo pasado y no vemos un panorama claro sobre cuando abrir. Para abrir, hay un gasto bastante alto con relación a los pocos huéspedes que tendríamos. No se cubriría ni los gastos fijos con la ocupación mínima”, subrayó.