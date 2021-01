Ante suba de insumos y baja demanda, media distancia pide aumentar tarifas

martes 19 de enero de 2021 | 6:05hs.

Los servicios de transporte siguen viviendo un panorama complejo en cuanto a lo económico, sin expectativas de una reactivación en lo inmediato. Es que si bien desde noviembre los servicios volvieron a circular, no así lo hicieron todas las frecuencias y tampoco con el mismo flujo de pasajeros que en tiempos prepandémicos, lo que provoca bajos ingresos.



Se advierte desde el sector que la actividad está funcionando solamente a un 30% de la capacidad permitida, que de por sí es menor a la que antes estaba habilitada. Esto fue confirmado a El Territorio por Juan Manuel Fouce, presidente de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap), quien afirmó que la demanda sigue en baja.



Cifra similar se maneja en lo que refiere a movimiento en la terminal Posadas, de acuerdo a lo que informaron sus autoridades, por lo que los comercios que allí se encuentran instalados se encuentran viviendo también sobre un escenario de incertidumbre (ver Comerciantes de la terminal...).



Debido a este panorama, desde la Asociación Misionera de Empresarios de Transporte presentaron un pedido formal al gobierno de la provincia para proceder a una readecuación de la tarifa y gestionar algún tipo de ayuda para sostener, principalmente, a las pequeñas empresas teniendo en cuenta que hay algunas que incluso todavía no han podido mover sus vehículos.



Verano complicado

Para muchas familias, las fiestas significaron una excusa para visitar a los suyos, a quienes quizás no veían desde hace más de un año. Por ese motivo, el movimiento de transporte se vio incrementado en buena medida. Sin embargo, durante los días posteriores, nuevamente hubo una disminución.



Al respecto, el empresario Sergio Prox indicó que “durante las fiestas, el movimiento fue de un 60%, pero ahora entrando en enero está entre 30 y 40% de la capacidad. Porque enero después de las fiestas no se viaja tanto, pero también por los rebrotes. La gente se está cuidando mucho, es consciente de la pandemia y por ende no viaja”.



En ese sentido, remarcó que esta situación complejiza el panorama que viven, ya que “hay líneas que son llevaderas para sostener, pero otras, como las de las colonias, que algunos empresarios siguen sosteniendo más por responsabilidad social, pero con pérdidas”.



“Sabemos que si dejamos de hacer esas líneas mucha gente queda aislada, pero todos los insumos para sostener un micro están dolarizados”, añadió.



De la misma manera opinó Julio Horianski, presidente de la asociación que nuclea a los transportistas, quien puntualizó en que “cuando se dispuso que comience la actividad fue creciendo el movimiento muy lentamente, fue mejor hacia fin de año. Pero empezando ya este año volvió a tener una caída. Estamos en un 30% de trabajo. Además no se autorizó la totalidad, sino que se dispuso que todas las empresas trabajen un poco, por ejemplo el que el que tenía seis servicios ahora tiene dos”.



Pedido

Los transportistas consideran que el movimiento comenzará a aumentar con el regreso de las clases presenciales en los distintos niveles, pero mientras tanto siguen complicados. Por eso, presentaron el último viernes una nota al gobierno provincial pidiendo la readecuación tarifaria. Además, en la misiva presentaron los costos que representa mantener los servicios, con el fin de que se gestione con Nación una compensación, o bien, se vea alguna manera de no trasladar dichos costos a los usuarios.



“En este momento, la situación de las provincias en general es diferente. En Capital se dio una serie de compensaciones a las empresas, en el interior eso no se da o se da en menor medida, entonces las empresas hacen un esfuerzo grandísimo para sostener al personal que tienen, las unidades y los servicios. Hemos pedido la semana pasada una audiencia al gobierno provincial para explicarle la situación y teniendo en cuenta que la tarifa que tenemos es del 2019”, dijo Horianski en diálogo con el programa Acá te lo contamos.



Y señaló que “hay varias empresas que no han podido arrancar, muy pequeñas, familiares, en las que a veces el propio dueño manejaba la unidad y no pudo poner en servicio como corresponde. Las más chicas son las más golpeadas, las más grandes tienen un pequeño pulmón, pero a lo largo de este tiempo se complicó. La idea es que cuando empiece marzo y se empieza a mover un poco, podamos contar con la mayor cantidad de empresas para cubrir los servicios”.



En tanto, Prox concluyó: “Sabemos que el aumento de tarifas no es la solución, pero estamos realmente acorralados. La única forma de sostener el sistema de transporte es que el Estado nos siga dando una mano, sabemos que no es fácil, pero estamos en el límite”.

