Ailén Bechara angustiada con Covid

martes 19 de enero de 2021 | 6:00hs.

Pese a que se cuidó muchísimo, Ailén Bechara se contagió de coroanvirus. A través de sus stories de Instagram, la modelo contó cómo está atravesando el aislamiento y remarcó cuáles son sus síntomas. Remarcó que no eran graves, que tenía dolores de cabeza y perdió gusto y olfato.



Más allá de los síntomas que está padeciendo, lo que a Ailén más le duele es no poder estar junto a su hijo, Fran (2), de quien se distanció para proteger su salud. “Extraño mucho a mi hijo, no puedo dormir con él, no lo puedo tocar, no lo puedo besar, lo veo jugar de lejos. Así que cuídense por favor”, afirmó.