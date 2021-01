Pampita ya lo confirmó: está embarazada de una nena

martes 19 de enero de 2021 | 6:00hs.

Los rumores sonaban cada vez con más fuerza. Sin embargo, Carolina Pampita Ardohain decidió esperar un tiempo prudencial para confirmar su embarazo. Y fue este domingo, durante el festejo de su cumpleaños número 43, cuando finalmente anunció mediante un vivo de Instagram que está esperando su primer hijo junto a Roberto García Moritán.



“Acá todo este grupo ya sabe. Me lo han preguntado, mucho sobre todo este último mes, todo el tiempo, todos los días... Se viene el bebé”, comienza diciendo la modelo desde la Riviera Maya, dónde se encuentra disfrutando de sus vacaciones, mientras su marido le acaricia el vientre. Y luego agrega: “¡Vamos a descubrir qué es”. ¿Cómo hizo para dar a conocer el sexo de su próximo hijo? Tomó un globo que tenía la leyenda “¿Boy or Girl? Y, a la cuenta regresiva de diez, lo rompió cual piñata. Fue entonces cuando del mismo salieron papelitos de color rosa, dejando en claro que se trataba de una nena. En tanto, todo el entorno de la modelo la felicitó incluso la ex mujer de su marido que refirió que “la familia de mis hijos es también la mía” mientras Moritán se puso más filosófico.



“Amor mío, desde que nos conocimos los tiempos se deconstruyeron. Ya no existen los rápidos o lentos, tarde o temprano, ahora o después. Las cosas son en el momento adecuado. Los filósofos griegos lo llaman Kairós, momento determinado en el que algo importante pasa o, dicho más simple, las cosas son cuando tienen que ser. Los tiempos de Dios son perfectos. Gracias por hacerme tan feliz. ¡Feliz cumpleaños amor de mi vida!”, le dedicó a Pampita en su día.