Griselda Siciliani nominada a los Goya

martes 19 de enero de 2021 | 6:00hs.

Ayer se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Goya 2021 que se llevarán a cabo el próximo 6 de marzo en el Teatro Soho de Málaga con la conducción de Antonio Banderas y María Casado. La buena noticia es que Griselda Siciliani fue nominada en la categoría actriz revelación por su interpretación en la comedia Sentimental que protagonizó junto a Javier Cámara, Belén Cuesta y Alberto San Juan.



La intérprete argentina competirá contra Jone Laspiur por Ane; Paula Usero por La boda de Rosa y Milena Smith por No matarás. Además, el filme del director Cesc Gay también fue nominado en otros cuatro rubros: película, actor protagonista (Javier Cámara), actor de reparto (Alberto San Juan) y mejor guión adaptado (Cesc Gay).



En su cuenta de Instagram, Griselda manifestó su alegría por este reconocimiento: “Hoy amanecí nominada a los premios Goya. ¡Qué emoción! A las 7 a.m. de Argentina escuché mi nombre en la voz de Ana Belén perfectamente pronunciado en italiano. ¡¡¡Gracias Cesc Gay por este ‘fiestón’ de peli que te mandaste!!!”.



“Hace un año exacto llegaba a instalarme en Barcelona para hacer Sentimental con @javiercamara1 @belen_cue y #AlbertoSanJuan Y ya trabajar con ellos me parecía un premio, los amo amigos queridos... ¡Que subidón! ¡¡¡Los Goyaaaaaaaa!!!...”, manifestó, muy emocionada, la ex de Adrián Suar.



En la premiación, que se llevará a cabo con un estricto protocolo por la pandemia, las películas favoritas son: Adú con 13 nominaciones; Akelarre tiene 9 premios y La boda de Rosa, con 8 nominaciones. También en la gala la artista Ángela Molina recibirá el Goya de Honor, en reconocimiento a su trayectoria profesional en cine, televisión y teatro.



Sentimental es una adaptación cinematográfica de Los vecinos de arriba, la obra teatral debut de Cesc Gay que narra la historia de Julio (Javier Cámara) y Ana (Griselda Siciliani), una pareja que hace más de quince años que están juntos. Ya no se miran ni se tocan, y que ha hecho del combate diario la esencia de su relación.



Una noche, Ana invita a casa a sus vecinos del piso de arriba, Salva (Alberto San Juan) y Laura (Belén Cuesta), una pareja más joven que ellos, amable y simpática, pero cuyos “ruidos” se han convertido en una molestia para Julio y Ana. De esta manera, los vecinos de arriba les harán una inusual y sorprendente propuesta que convertirá la velada en una experiencia excesiva y catártica para los cuatro.



Los principales candidatos son “Adú”, con 14 nominaciones; y “Las niñas” y “Akelarre”, con nueve cada una.



Precisamente, “Adú” Y “Las niñas” aparecen entre las candidatas a mejor película junto a “Ane”, “La boda de Rosa” y “Sentimental”.



Por otro lado como mejor actriz protagonista quedaron: Amaia Aberasturi (“Akelarre”), Patricia López Arnaiz (“Ane”); Kiti Mánver (“El inconveniente”) y Candela Peña (“La boda de Rosa”)



En el caso de los actores protagonistas fueron seleccioados: Mario Casas, por “No matarás”; Javier Cámara, por “Sentimental”; Ernesto Alterio, por “Un mundo normal” y David Verdaguer, por “Uno para todos”.



Por último en el mismo rubro revelación que Siciliani pero masculino compiten: Adam Nourou, por “Adú”; Chema del Barco, por “El plan”; Janick, por “Historias lamentables”: y Fernando Valdivielso, por “No matarás”.