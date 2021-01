Crece la venta de autos usados por la suba de los 0km y por uso de ahorros

lunes 18 de enero de 2021 | 6:04hs.

Incentivada por la inflación, la venta de autos usados muestra más operaciones y consultas según se explicó a nivel provincial.



Así, para Fabián Malarczuk, presidente de la Cámara de Comercio Automotor de Misiones, los pedidos de vehículos usados están teniendo una “leve” recuperación. Y consideró que la demanda creció por la fuerte suba de los autos 0km y por la necesidad de muchos compradores de usar los pesos que pudieron ahorrar hacia fin de año.



“Hubo una relativa reactivación de ventas. Lo que sí es notorio es que desde los primeros días de este mes, tanto en agencias como en concesionarias, hay más consultas por los usados. Estimamos que es porque hay mucha gente que llegó a fin de año con algún ahorro, tal vez pensado para un viaje, y quiere usarlo ahora para comprar algún bien. La gente no quiere quedarse en pesos”, comentó el comerciante.



Explicó en tanto que a diferencia de meses atrás, hoy la gente está usando su usado como parte de pago y saltando a otro modelo. “Se está optando por comprar un vehículo, es la opción más viable para materializar los ahorros en un bien de uso inmediato”, sostuvo.



Malarczuk recordó que en las últimas semanas “hubo mucha gente que llegó enojada por las fuertes subas de los 0km. Y también por el aumento de las cuotas en los planes de ahorro. Eso hizo que muchos se decidieran por dar la baja del plan y salieran a buscar un usado. Se busca mucho el usado semi nuevo”, comentó.



El entrevistado explicó que en general las operaciones se hacen con la entrega de un usado en parte de pago, el restante en algunas ocasiones se trata de saldar de contado o en financiaciones de dos o tres años.



Pero además de las compras para saltar a modelos más nuevos, también se están viendo operaciones de personas que buscan pasarse a modelos más económicos o de ensamble nacional.



Ahorrar en patente y repuestos

“Hemos notado que también hay gente que prefiere vender su auto e invertir en otra cosa. Y se está viendo algo que hace tiempo no pasaba, que es gente que viene con un auto de mayor costo y retira un auto de menor costo. Son personas que observan la diferencia en costos de patentes, seguros y repuestos, ya vienen informados y optan por vehículos más económicos de mantener. Y por otro lado, los autos más costosos los piden las personas que no pueden llegar a un 0km”.



Se aseguró también que hay fuertes diferencias entre las valuaciones de algunos autos importados y los modelos de ensamble nacional.



Finalmente, Malarczuk proyectó que esperan tener crecientes operaciones en los próximos meses. “Creemos que se llegó a un piso y esperamos un rebote en la economía. La gente está apostando a comprar bienes y es una tendencia que seguirá”.



Motos usadas en baja

En lo que respecta a motocicletas, el mercado del usado en Misiones mostró una leve baja del 5,60% en 2020. Es así ya que se transfirieron el pasado año un total de 6.107 motovehículos frente a los 6471, registrados en 2019, según detalló un reciente reporte de la división motos de la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (Acara).



Se destacó en tanto que en varias provincias la cantidad de patentamientos de nuevas unidades fue mayor a las transferencias. Y en ese sentido se apuntó que la región del Noroeste Argentino (NOA) y Nordeste Argentino (NEA) mostraron cifras de menores transferencias frente a las nuevas motos, en particular de rodados de baja cilindrada.



En cambio en la zona Centro del país y en grandes ciudades, las transferencias crecieron más que el número de registros de nuevos motovehículos.



En tanto, a nivel nacional, el mes de diciembre de 2020 finalizó con un total de 31.266 unidades transferidas, lo que evidencia una baja del 7,4% con respecto a su antecesor mes de noviembre, en el que se habían registrado 33.761. En la comparación interanual se observa un crecimiento 19,6% ya que en diciembre de 2019 se habían traspasado 26.120 unidades.

Repunte en diciembre

La venta de autos usados finalizó en rojo en el 2020. Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) el año pasado se comercializó en Argentina 1.498.239 vehículos usados lo que representó una baja del 12,75% comparado al 2019 cuando se vendieron 1.717.158 unidades.



Sin embargo, en diciembre hubo un leve repunte: se vendieron 141.940 unidades, es decir una suba del 1,05% comparado con igual mes del año pasado (140.468 unidades). Ahora, si la comparativa se hace con noviembre los números no son alentadores ya que la baja fue de 2,11% (con 144.994 unidades comercializadas)



El VW Gol usado se consigue a un precio promedio de 456.000 pesos, de acuerdo a la lista de precios sugerida por la CCA (en diciembre pasado).



La versión 2015 de cinco puertas 1,4L Power 4G DH A/C vale 614.000.



En tanto el auto más vendido, en la categoría usados, en 2020 fue el clásico Volkswagen Gol y Gold Trend (un total de 101.291 unidades comercializadas). “Apostamos a un año donde el sector comience a normalizarse, es imperioso que se logre. Pero para lograrlo el gobierno debe normalizar la economía y ponerla en marcha. La financiación va a ser un punto clave en la recuperación.



Si esto ocurre, sin duda volveremos a los volúmenes de venta de 2019 o superarlo”, evaluó Alberto Príncipe presidente de la Cámara de Comercio Automotor, que releva mes a mes las operaciones con los usados.

Pese a todo, concesionarias dicen que será un mejor año