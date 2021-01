Qué ver, leer y escuchar

domingo 17 de enero de 2021 | 6:00hs.

Riverdale

Warner Channel

Quinta temporada. La misteriosa distribución de videos que circula en la ciudad, y que inquieta a algunos personajes, parece hallar algunas respuestas luego de la investigación de Betty y Jughead, que los lleva a un subterráneo secreto.

This is us

Amazon prime

La historia de la familia Pearson comienza en 1979, cuando los trillizos de Jack y Rebecca llegan a la familia de una manera inesperada. Una saga emotiva sobre el amor, la vida y la derrota que se desenvuelve durante varias generaciones.

El viento que arrasa

Selva Almada

Con esta, su novela debut, la autora ganó el Premio al Primer Libro del Festival Internacional del Libro de Edimburgo 2019. La recepción del público y de la crítica fue inmediata. Mantiene una tensión perfecta durante todo su desarrollo.

Los Pichiciegos

Rodolfo Fogwill

Ambientada en la guerra de las Malvinas, la narración principal transcurre a finales de mayo y principios de junio de 19821​ y finaliza cuando los británicos ya han desembarcado en las islas y los soldados argentinos son hechos prisioneros y trasladados a la Argentina.

Hey Boy

Sia

La artista multiplatino lanza su nuevo single con la participación de Burna Boy, extraído de su octavo álbum de estudio “Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture”. El álbum estará disponible el 12 de febrero.

Desde cero

Beret

El video de su single Desde Cero, incluido en su álbum Prisma que fue certificado Platino en España y nominado a un Latin Grammy. La canción y video cuenta, nada menos, que, con la participación de Melendi, exponente del pop español.