Alta demanda en farmacias y consultas sin receta

Así como años atrás se agotaba el Tamiflu (oseltamivir) en las farmacias de la provincia por miedo a contraer la gripe A, hace algunas semanas la tendencia se acentúa con la ivermectina. Si bien el medicamento no tiene una aprobación contra el Covid del Ministerio de Salud de la Nación o la Anmat ni son tan certeros sus efectos en los pacientes contagiados ni como profilaxis, los misioneros se vuelcan masivamente a conseguir el fármaco y hasta guardarlo “por las dudas”, según constató este medio.

En ese marco, profesionales alertan sobre el consumo sin receta y sobre la peligrosidad de hacerlo sin tener la aprobación de un médico. “En el mostrador de las farmacias vemos el reflejo de lo que está sucediendo. Con respecto a la demanda, aumentó bastante en las últimas dos o tres semanas a tal punto de que hay droguerías que anuncian escasez por un par de días hasta que reciban de los laboratorios. Algunas droguerías tienen, otras no y creo que se debe a la gran demanda y a la falta de stock porque antes no era un medicamento muy usado”, sostuvo en diálogo con este medio Alberto Ruiz, vicepresidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias.

Ruiz aseguró que este antiparasitario no se vende sin receta médica y que era más solicitado en las veterinarias que en las farmacias. “Lo que notamos es que hay pocas recetas, ante esta suerte de pánico por querer adelantarse a estas situaciones consultan, preguntan e incluso la toman sin síntomas”, sostuvo.

En esa misma línea, agregó: “Desde las farmacias se les dice que tiene que consultar con su médico, no es una cuestión de tomar nomás porque ningún medicamento es inocuo, todos tienen alguna consecuencia, alguna relación con el consumo, la dosis, la frecuencia y más estos productos que son muy específicos”.

La ivermectina puede conseguirse en gotas y en comprimidos que van desde los 600 a los 2.000 pesos. “Cuando llegan preguntan si tenemos ivermectina, pero no sobre el miligramo ni la cantidad, es el boca en boca y esa suerte de pánico que decía. Incluso me da la sensación, esto es una opinión personal, que la tienen guardada por las dudas”, se alarmó.

“El tema está en que la gente consiga comprar en lugares que no sean farmacias, acá hay que ir a los extremos. No lo digo con conocimiento de causa, pero me anticipa a decirlo porque ocurrió con otros medicamentos”, indicó.

Para finalizar resaltó: “Es importante que se deje bien en claro sobre la peligrosidad del uso sin el debido acompañamiento del médico y de la consulta previa”.

