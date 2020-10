El mundo registró un millón de nuevos casos de Covid-19 en sólo cuatro días

domingo 18 de octubre de 2020 | 6:00hs.

Los casos globales de Covid-19 superaron ayer los 39 millones, sumando un millón más que hace sólo cuatro días. Además de que la propagación del coronavirus continúa, la capacidad de detección se ha multiplicado en el mundo, lo que hace que se encuentren positivos que antes pasaban desapercibidos.



En las últimas 24 horas se reportaron 234.058 casos adicionales, según las estadísticas difundidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los fallecimientos diarios fueron 4.489.



Pese a llevar meses inmerso en esta crisis sanitaria, Estados Unidos no consigue disminuir la circulación del virus y en la última jornada ha registrado 63.000 nuevos casos. La India es el segundo país donde la pandemia aumenta más, con más de 62.200 casos en 24 horas.



Con 32.000 casos diarios, Francia se ha convertido en el tercer país con el mayor aumento de positivos en una sola jornada, lo que ha obligado a tomar medidas drásticas, como la imposición de un toque de queda en París.



Países de Europa oriental han entrado por primera vez en nueve meses de pandemia en el apartado de estados con el mayor número de casos diarios: la República Checa con más de 9.700 casos, y Polonia, con más de 8.000 en un solo día.



Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, India, México y Reino Unido. Entre los países más golpeados, Perú registra la mayor tasa de mortalidad, con 102 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de Bélgica, Bolivia y España.



Este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades nacionales y con informaciones de la OMS. Debido a correcciones de las autoridades o la publicación tardía de los datos, el incremento de las cifras publicadas en las últimas 24 horas puede no corresponder exactamente con las del día anterior.



En cuanto al tan anhelado advenimiento de la vacuna salvadora, el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer dijo que espera una autorización de emergencia para su medicamento en la tercera semana de noviembre,.



Se trata de la vacuna ya en fase 3 que ya fue aplicada a 4.500 voluntarios argentinos de entre 18 y 25 años, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) listó 42 vacunas candidatas en fase clínica, aunque sólo 10 se encuentran en fase 3.



Por su lado, la Agencia Europea de Fármacos (EMA) estimó que recién para la primavera boreal de 2021 podrían comenzar las vacunaciones, pero advirtió que eso no significará la salida inmediata de la pandemia ni el aflojamiento en el uso de tapabocas y distanciamiento entre las personas.