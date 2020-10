Polarizada y en crisis, Bolivia define su futuro en las urnas

domingo 18 de octubre de 2020 | 6:00hs.

El pueblo boliviano elegirá hoy un nuevo presidente en los primeros comicios en dos décadas sin Evo Morales de candidato, aunque su figura alimentó la polarización en una tensa campaña marcada por la pandemia y el deterioro económico.



Hace exactamente un año atrás, más de siete millones de bolivianos votaron en una elección en la que Morales, el primer mandatario indígena y de izquierda, buscaba una tercera reelección.



Pero acusaciones de fraude electoral, opositores en la calle y la pérdida de apoyo de los jefes militares, derivaron en un golpe cívico-militar.



El izquierdista Luis Arce, considerado el artífice del “milagro económico” de Bolivia y “delfín de Evo”, y el ex mandatario centrista Carlos Mesa (2003-2005) son los únicos entre siete candidatos con opciones de ganar, según sondeos.



Sin embargo, hay altas probabilidades de que la contienda se defina en un balotaje el 29 de noviembre.



La mayoría de las encuestas pronostican que el MAS gane en primera vuelta, aunque se estima que no será suficiente para evitar el balotaje, para lo que necesitaría sacar más del 50% de los votos o una diferencia de 10 puntos respecto a su rival.



“Bolivia necesita recuperar la senda de la estabilidad y el crecimiento económico con justicia social”, dijo Arce, responsable económico del gobierno de Morales (2006-2019).



Pero Mesa afirma que el éxito económico de Arce y Morales no fue “por mérito propio”, sino gracias a los altos precios de las materias primas, y asegura que “el resultado fue palacios, aviones, lujos, despilfarro, corrupción”.



Estos comicios sellarán el fin del gobierno de facto de la derechista Jeanine Áñez, quien asumió cuando Morales tuvo que abandonar el país en noviembre de 2019 al cabo de 14 años en el poder.



También será renovado íntegramente el Congreso , dominado por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, quien está refugiado en Argentina desde hace 10 meses.



Morales ganó tres elecciones por holgada mayoría desde 2005, pero ahora debe conformarse con fungir de jefe de campaña de Arce desde Buenos Aires y en medio de la pandemia que forzó a los candidatos a limitar sus movimientos y una campaña a través de las redes sociales.



Bolivia es uno de los países más pobres de Sudamérica, a pesar de su gran cantidad de recursos naturales, principalmente hidrocarburos y litio, y posee la mayor tasa de población indígena de América Latina.



Bajo Morales, Bolivia elevó su Producto Bruto Interno (PIB) de 9.500 millones de dólares anuales a 40.800 millones y redujo la pobreza de 60% al 37%, según datos oficiales.



Ahora la situación económica cambió dramáticamente y quienquiera que sea el nuevo presidente enfrentará grandes restricciones financieras.



Habrá tres veedores argentinos

Los diputados nacionales por el Frente de Todos Leonardo Grosso, Paula Penacca y Federico Fagioli serán veedores internacionales en representación de la República Argentina en las elecciones de Bolivia.



En este contexto, el gobierno nacional denunció ayer que legisladores argentinos fueron “maltratados” y uno de ellos -el diputado Federico Fagioli (Frente de Todos)- retenido ilegalmente durante 10 horas, tras llegar el viernes por noche a La Paz, Bolivia, para cumplir tareas como veedores.