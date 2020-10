Inscriben para la Policía y el Servicio Penitenciario

sábado 17 de octubre de 2020 | 6:00hs.

Este lunes abrirán las inscripciones online para ser parte de la Policía de Misiones o el Servicio Penitenciario de la provincia.



En ese sentido, desde el Ministerio de Gobierno de la provincia informaron que el registro de aspirantes se dará a través del sitio web www.iuspm.com.ar hasta el viernes 23 de octubre. Allí se deberán completar los requisitos solicitados. El horario de inscripción será todos los días de 7 a 20.



En esta instancia, aquellos que quieran formar parte del Instituto deberán completar un formulario con sus datos personales y luego rendir un examen virtual. Posteriormente, los postulantes que cumplan con los objetivos pasarán a la última etapa, que es la evaluación psicofísica, para ingresar al proceso de selección.



Entre otros requisitos a los postulantes se les exige ser ciudadano argentino, nativo o por opción; tener entre 17 años y hasta 23 años al 1 de marzo del 2021; ser soltero, viudo o divorciado; no tener hijos; tener una estatura mínima de 1,60 metros para las mujeres y 1,65 metros para hombres.



Además deben poseer título secundario o constancia de finalización de estudios y no adeudar materias; no registrar antecedentes judiciales provinciales y nacionales ni contravencionales; no registrar causas judiciales abiertas provinciales o federales ni contravencionales.



Tampoco podrán poseer tatuajes que sean visibles con el uso de cualquier uniforme de la institución o que sean lesivos, obscenos o discriminatorios; reunir las condiciones psicofísicas exigidas; presentar la documentación solicitada y aprobar los exámenes.