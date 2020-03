Misioneros a bordo de crucero en el Mediterráneo buscan ser repatriados

Viernes 20 de marzo de 2020 | 19:15hs.

El matrimonio se encuentra bajo bandera italiana, junto a otros 800 argentinos en el buque Costa Pacífica.







“Por favor divulgar: somo 800 argentinos, aproximadamente, en el buque Costa Pacífica de la cadena Costa Cruceros… Hoy paramos en Marsella, solamente bajaron los pasajeros franceses. Estamos bajo bandera italiana. Desde aquí no podemos hacer nada, ni siquiera llenar el formulario de repatriación ya que no conocemos donde nos alojarán, si nos llevarán a un aeropuerto o qué. Menos acercarnos a un consulado o embajada”, el párrafo corresponde a la misionera Alicia Freaza quien se encuentra junto a su esposo en el crucero; y que recurrió a las redes sociales para pedir ayuda.





“Solo cancillería argentina puede gestionar la repatriación: en el mismo buque o mandando aviones a Roma, como así también realizar un acuerdo con Alitalia para que nos lleven a nosotros y traigan italianos”, reza en otras líneas de la publicación en Facebook.







El crucero en el que viaja Alicia, junto a su esposo Juan Carlos Descotte, partió del puerto de Buenos Aires el pasado martes 3 de marzo a las 19. Realizaron varias paradas en Sudamérica, la última de ellas en Maceió el lunes 9 marzo. Para luego cruzar el Atlántico con destino a Europa, en el medio del océano se desata la epidemia en el viaje continente, por lo cual no pararon en el puerto de las Islas Canarias y siguieron por la costa del mediterráneo.







“Hasta ahora no tuvieron ningún caso sospechoso y dado el tiempo que transcurrió creemos que no hay nadie infectado en ese barco, ya que están hace más de 15 días”, indicó desde la tierra colorada Natalia Carolina Bonetti, hija de Alicia mientras en medio de la angustia busca soluciones con la embajada argentina en Italia y cancillería.







El buque ayer dejó Marcella y se dirige a su destino final en Génova, “donde tampoco sabemos si los van a recibir. Porque la realidad es que no le dicen nada en el barco”.







Según la información que manejan los familiares, son más de 3000 pasajeros y mil tripulantes en su mayoría sexagenarios, que, “en cualquier lugar que los bajen son población de riesgo”.







Ningún turista tocó suelo europeo, eso hasta el momento lleva tranquilidad a sus familiares ya que no estuvieron expuestos a un foco infeccioso, aunque se encuentran preocupados por la provisión de alimentos; y “lo más grave no tener novedades certeras, sobre, cómo los van a evacuar, repatriar; y si podrían tener contacto de riesgo. Lo ideal hubiese sido que peguen la vuelta y que no toquen suelo europeo. Estamos a la deriva”.







Desde Posadas, Natalia y su familia han rellenado todos los formularios del Covid 19 que solicita la embajada argentina en Italia, y hasta el momento no han tenido novedades. “Hoy (sábado) llegarían a Génova y nos sabemos si los van a dejar bajar o no. Si nos dicen que no los van a dejar bajar del barco, porque, se van a quedar allí el tiempo que sea necesario ya que nadie presenta síntomas, creemos que es una solución viable. Como también que el mismo barco tome la decisión de pegar la vuelta y repatrie Costa Crucero a los sudamericanos que están allí”.





En el medio de tanta incertidumbre y angustia, Alicia y su esposo, tratan de mantener la calma.