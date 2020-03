Más de mil mujeres marcharon en reclamo de igualdad y contra la violencia

Martes 10 de marzo de 2020 | 06:00hs.

Por Victoria Bergunkerinterior@elterritorio.com.ar

La movilización llegó a todos los rincones del país

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó ayer en distintos puntos del país y de la provincia el Paro Internacional, teniendo el cuenta que el 8 de marzo cayó domingo. Bajo el lema “La deuda es con nosotres”, mujeres y disidencias autoconvocadas marcharon por las calles en reclamo de igualdad.Entre las principales consignas de la movilización -que ya lleva cuatro años- se destacan el repudio a la deuda externa, considerada “ilegal, fraudulenta y odiosa”, la precarización laboral y la aprobación de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, además de la consigna ‘Ni Una Menos’ en relación a los femicidios y víctimas de violencia de género.En la ciudad de Posadas, la marcha estuvo organizada por la Coordinadora de Trabajadorxs, Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas, Bisexuales, Pansexuales y Queers en conjunto con la Mesa del Orgullo Disidente.La concentración comenzó a las 15 y pasadas las 16 el grupo -que superó las 1.000 personas- comenzó a marchar por las calles de Posadas con carteles en alto, donde se leían frases como “nos queremos libres, vivas y sin miedo”, “aborto legal ya” e “inclusión laboral a trans y travestis”.La manifestación comenzó por la calle Junín, siguió por calles Bolívar, Córdoba y finalmente Félix de Azara hasta llegar a la plaza 9 de Julio, donde se realizó el acto central. Durante la marcha se realizaron paradas en diferentes instituciones en rechazo a distintas opresiones, como en el Ministerio de Salud Pública y la Comisaría de la Mujer.El recorrido se desarrolló entre cantos, aplausos y el recuerdo de las que ya no están porque fueron víctimas de la violencia machista. Entre una larga lista de nombres que estremeció a todos (incluso a quienes salían a los balcones o veredas a mirar la movilización) se escucharon los de Tati Piñeiro, Marilyn Bárbaro, Lucía Maidana, Selene Fernández, Irma Ferreira, Mariela García, Ruth Gómez, Claudia Dino, Vilma Mercado y Sonia Cerpa. Posterior el grito de sus nombres, las mujeres y disidencias dijeron presente. Algunas no pudieron contener las lágrimas, y este fue el impulso de las otras para gritar más fuerte.El Territorio acompañó la marcha y dialogó con algunas mujeres que se acercaron. “Estamos marchando por la deuda histórica, por eso el lema la deuda es con nosotres, reclamamos salarios y jubilaciones dignas, igualdad de condiciones en el mismo trabajo. Personalmente creo que el aborto legal es una deuda social”, expresó Daniela Errubidarte.Estuvo presente Lisandro Lombardi, a quien este medio entrevistó el mes pasado debido a que es la primera persona en tramitar un DNI no binario en la provincia de Misiones. “Acompaño el Paro Internacional de Mujeres e identidades no binarias, disidentes, transexuales y transgénero. Marchamos por la importancia de la ESI, por la necesidad de la emergencia nacional en género, porque prácticamente cada 14 horas hay un femicidio y necesitamos que nos dejen de matar, por eso paramos”, afirmó.Nadia Maximowicz, estudiante de Comunicación Social, sostuvo que “es importante salir a la calle para generar agenda sobre estas cuestiones sociales de suma importancia y de esa manera que la gente hable y discuta sobre estas luchas, porque todavía hay muchas mujeres que no entienden lo que es el feminismo, por eso también luchamos por ellas, por las que no están, por las que son sometidas laboralmente, víctimas de trata y femicidios”.Guadalupe Pinazo, por su parte, aseguró que “lo más importante es la visibilización, los femicidios y el aborto existieron siempre, pero antes no se hablaba, eran temas tabú. Para que las cosas se hablen tenemos que salir a las calles y poner el tema sobre la mesa y así generar movimiento e impulsar la creación de leyes”.Victoria Weirich, parte del grupo La Coordinadora y del Movimiento Estudiantil, destacó: “Estoy acá para seguir reivindicando los derechos de todas las mujeres y disidencias, seguir buscando la igualdad”.“Que se acabe el silencio. Que se caigan las hipocresías sociales que impiden la implementación de la ESI, que se caigan las vendas de la justicia patriarcal, que se caigan los muros en las calles”, fue una de las primeras palabras que se escuchó del micrófono en la plaza 9 de Julio.Allí se realizó una intervención discursiva y artística, en la que se desarrollaron interpretaciones teatrales y musicales, poniendo de manifiesto las principales problemáticas que aquejan a las mujeres y disidencias.Además se leyó un documento escrito por la organización que, entre varios puntos, remarcó: “Este día paramos para poner en crisis las condiciones laborales –desiguales, miserables, e indignas– de un trabajo que no cesa, dentro y fuera del hogar; para poner en evidencia lo que nos deben –tanto, tanto, tanto, desde siempre– pueblo, sostenemos la deuda es con nosotres”.Y continuó: “Este día paramos para que nuestros derechos sean una realidad indiscutible en nuestras vidas, por igualdad de oportunidades, por políticas equitativas, efectivamente inclusivas; por una justicia con perspectiva de clase y géneros, y leyes que se cumplan (...) Este día paramos para que cese toda violencia a nosotres destinada: privada, pública, simbólica, psicológica, sexual, económica, judicial, policial, médica, mediática, laboral, física”.También hubo una feria en la que mujeres emprendedoras pusieron a la venta diferentes productos artesanales, comidas dulces y saladas, ropa e incluso pañuelos verdes en apoyo al aborto legal. La plaza estuvo colmada hasta las 21 aproximadamente, cuando los grupos comenzaron a dispersarse.En varios puntos de la provincia la marcha se realizó el domingo, como en el caso de Puerto Iguazú, aunque ayer hubo una nueva actividad.Allí, la Colectiva de Mujeres adhirió al paro propuesto a nivel nacional y marchó desde la plaza San Martín hacia el Hito de las Tres Fronteras, donde realizaron un acto en consonancia con el resto de las movilizaciones en todo el país.La movilización comenzó a las 18 con la distribución de escritos y cantos que se utilizaron durante toda la caminata, en la que el grupo elevó su voz, buscando llegar con el reclamo a todos los transeúntes.Los feminismos y disidencias de Argentina y del mundo salieron a las calles para hacer visible su fuerza, su pluralidad y sus reclamos históricos y renovados.En Buenos Aires, la movilización concentró a las 17 en 9 de Julio y Avenida de Mayo y marchó hacia el Congreso Nacional.Este año se sumó además la consigna contra el endeudamiento: “Paramos porque sabemos que no hay deuda pública y externa que no se traduzca en deuda doméstica y en ajuste para todes. Paramos porque sabemos que las violencias económicas son el engranaje imprescindible de las violencias machistas”.En Córdoba, una nutrida marcha comenzó pasadas las 17 en Colón y General Paz, y se trasladó hasta Patio Olmos. Bajo el lema “La deuda es con nosotres, ni con el FMI ni con las iglesias”, el reclamo de la multitud giró en torno al aborto legal y gratuito y en contra de las violencias de género.Santa Fe se movilizó desde la plaza San Martín y se desplegó por las calles hasta la plaza 25 de Mayo, a metros de Casa de Gobierno, bajo la misma consigna que el resto del país.La lucha se replicó en más de 70 países alrededor del mundo, y en el caso de México, celebró su primera huelga nacional de mujeresLas cifras de la violencia de género siguen alarmando en Argentina. Según datos que arrojó el Observatorio ‘Ahora que sí nos ven’, hay un femicidio cada 14 horas.