Más cámpings municipales y saltos se suman a la prueba del turismo interno

En tanto, en Campo Ramón, integrantes del área de Turismo y propietarios de emprendimientos turísticos se reunieron ayer para definir la apertura de las atractivos. Sin embargo, la fecha estimativa sería recién para el próximo fin de semana.





En Foz, el 4 de agosto reabren las Cataratas El Consejo Municipal de Turismo (Comtur) de Foz de Iguazú determinó ayer el retorno paulatino de la actividad turística en la ciudad, y permitió la apertura para el próximo martes 4 de agosto del lado brasileño de Cataratas. En este sentido, indicaron que el horario de recepción de visitantes será de 9 a 16, siguiendo las recomendaciones sanitarias para evitar más contagios de Covid-19. Según una encuesta que encaró la entidad, el municipio sufrió un gran impacto negativo en la economía, por la alta dependencia a la actividad turística, que sufrió un parate sin precedentes.





Luego del balance positivo de la prueba piloto del turismo interno, que se realizó el pasado fin de semana, se impulsó la reapertura de más complejos turísticos desde hoy y hasta el domingo, en el marco de la segunda evaluación del retorno paulatino del turismo únicamente para misioneros.En esta ocasión, varios municipios avanzaron con la reapertura de más saltos y campings municipales únicamente con fines recreativos. Es decir, habrá más opciones para visitar, tomando los recaudos sanitarios que amerita la coyuntura, a raíz de la pandemia por coronavirus.Desde el Ministerio de Turismo de la provincia afirmaron que se mantendrá el cupo de ingreso a los parques provinciales, saltos y reducciones jesuíticas, hasta 500 personas (a excepción de San Ignacio, que es hasta 300). En este sentido, en el caso del Parque Nacional Iguazú, al cierre de esta edición se evaluaba permitir que 300 misioneros accedan a las caminatas recreativas en Cataratas, sumado a los 200 lugares sólo para residentes de Iguazú.Según consignaron a El Territorio, 180 hoteles, cabañas y complejos de alojamiento estarán abiertos durante este fin de semana, sumándose 50 emprendimientos para participar de la prueba piloto para este sector, tras la adecuación a los protocolos sanitarios.En total, en la pasada prueba, unas 4.000 personas gestionaron el pasaporte digital a través de la aplicación Misiones Digital, para moverse por la tierra colorada con fines turísticos.El ministro de Turismo, José María Arrúa, especificó que durante esta segunda instancia se sumarán municipios y atractivos a la prueba.En comunicación con este matutino precisó que “esta prueba contará con más atractivos para que los misioneros puedan acceder y visitar, con fines recreativos, en el marco de la prueba piloto para determinar el impacto que pueden tener estas aperturas en la curva epidemiológica”.Indicó que, ante los recientes casos de Covid-19 registrados en Andresito, continúa en estudio la ampliación del cupo para Cataratas. Y precisó que otros atractivos de Puerto Iguazú, como la Aripuca, Cultura Park y la Casa de las Botellas, sí permitirán el acceso de otros misioneros.“Sostenemos la segunda prueba piloto, la cantidad de personas que se permitirá en los atractivos continuará sin modificaciones e insistimos en el cuidado de todas las personas que viajen a otras ciudades con fines turísticos, utilizando la aplicación Misiones Digital”, subrayó el funcionario.Por otra parte, refirió que las decisiones continuarán sujetas según la evolución de la curva epidemiológica de contagios por coronavirus. “La idea es no retroceder, mantenemos los cupos y la propuesta, pero siempre la prioridad es la salud. Todo esto es una prueba piloto, para evaluar el funcionamiento”, aseveró Arrúa.Durante este fin de semana, además de los atractivos como parques provinciales, saltos y campings municipales, se suman aquellos de carácter privado.Uno de los atractivos que volverá a recibir a visitantes será el salto Berrondo de Oberá, que permanecía cerrado desde marzo, cuando empezó el confinamiento obligatorio. Se permitirá el ingreso de hasta 500 personas, en el horario de 9 a 17. No se podrá acampar ni utilizar las parrillas.En Jardín América, el Salto Tabay, que reabrió la semana pasada, este fin de semana contará con la apertura de los complejos Baden Baden, Ysiry y Paraíso Lodge.Lo mismo sucederá con el Salto Capioví (que cobrará 40 pesos el ingreso) y la reserva natural Juan Carlos Chebez -situado en avenida Juan XXIII, entre López y Planes y Kolping- de Puerto Rico que estarán con las puertas abiertas para los turistas, de 10 a 12 y de 15 a 18.En Alem, el arboretum municipal “La Forestal” reabrirá sus puertas para recibir a visitantes.En lo que respecta al Club de Pesca de Puerto Rico, indicaron que se podrá acceder a las instalaciones, que cuenta con parrillas, quinchos, cantinas y canchas, abrirá hoy y mañana de 9 a 23.59, mientras que el domingo lo hará de 9 a 22.En Eldorado se autorizó la reapertura de la Cueva Miní. En tanto, en Garuhapé se habilitará el Parque Municipal Gruta India, aunque únicamente para los residentes de la zona. En Ruiz de Montoya, el camping municipal Cuña Pirú permitirá paseos recreativos, pero los visitantes no podrán acampar.Y en la zona Sur estará abierto en Santa Ana el Campo Don Rodolfo. En este municipio se habilitarán cabañas que permitirán el alojamiento de los turistas que cuenten con reserva previa.Todos estos atractivos se sumarán a los que la semana pasada habían sido habilitados sólo para vecinos de la zona, y que, en estos días, podrán ser visitados por todos los misioneros, entre ellos los Saltos del Moconá, el Salto Encantado, la Cruz de Santa Ana y las piedras preciosas en Wanda.