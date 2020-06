Lección de piano o será que la canción llegó hasta el sol

Viernes 19 de junio de 2020 | 07:00hs.

Por Marcelo Rodríguez Fotoperiodista

Sonidos reverberando. Ondas que viajan atravesando el aire. Caravanas infinitas, haces de luz después del estallido. Eternidad. Oscuridad. Principio. El tiempo comenzando. Coordenadas. Años luz. Un niño en Villa Sarita dando golpes a un parche que vibra mientras la casa se llena de música. Allá el padre en la sala oyendo folclore, acá la madre disfrutando de Los Beatles mientras prepara el almuerzo. El tiempo pasa aunque parezca que no. Esa hermana mayor y sus amigos del grupo juvenil y las guitarreadas en el patio durante las tardes y noches de verano y Pink Floyd y los discos. El eterno silencio roto por la música.

Zoom

Son más de las 10 y Leandro Yahni (42) está aguardando en la puerta de su casa. Prepara un mate y un café y me lleva escaleras arriba hasta lo que parece la sala de comandos de una nave interestelar. Teclados y máquinas que lo envuelven obligan a asociarlo con el capitán Kirk de la serie Viaje a las estrellas.

Ya al mando de los controles, el comandante Lea enciende un velador y con la luz emerge la silueta de la cabeza de Darth Vader (personaje de Star Wars que se pasa al lado oscuro en la saga homónima de ciencia ficción).

Él habla con las palabras y con los dedos. A medida que cuenta sobre sí mismo, sus manos digitan y extraen melodías de las teclas. Y la música lo remonta a los 90 cuando el centro de Posadas se llenaba de rock con Los pie, Divino Vicio o La corte del Sr Manga. La salvedad es que de la avenida Corrientes hacia el oeste dominaba el heavy metal. “Tocábamos en un centro comunitario por avenida Centenario” rememora Yahni.

“Habíamos formado un grupo: Fumigacion social. Hacíamos hard core porque era más fácil, no hacía falta saber tocar bien. Actuamos muchísimas veces. Yo elegí ser el baterista. Más adelante decidí cambiar de instrumento porque era muy ruidoso para mi famila. Entonces mis padres me compraron un teclado”. Y el asunto quedó zanjado: las armonías suplantaban los golpes rítmicos.



“Si bajaran de la luna los artistas…”

El espacio donde Leandro se refugia desde las 6 de la mañana está en un piso superior. La computadora en un mueble contra la pared. Y en U, rodeando la silla giratoria, muchos teclados y máquinas, además de sus objetos, casi talismanes, que cargan significado y disparan inspiración.

“La cuarentena lo que hizo fue enfamiliarnos, digámoslo así. No es como en vacaciones. Ahora compartimos un desayuno, la merienda, una película, todos juntos con Sonia, mi esposa, y con Sofia, Malena y Lucas, nuestros hijos. Como lo virtual se metió en lo laboral, puedo estar más tiempo en casa en horarios que antes no estaba. Yo comienzo temprano. La mañana es mi momento, a diferencia de otros músicos que prefieren la noche”.



“Mi elemento”

Cuando tuvo que elegir carrera universitaria al terminar la secundaria, el tecladista fue a estudiar Licenciatura en Composición a Córdoba.“No quería abocarme a un instrumento en particular” explica.

Yahni aprovecha la cuarentena y el tiempo libre para estudiar, ahora sí, piano. “Con La Profe”, enfatiza como poniendo las mayúsculas en sus palabras, “la de siempre, Marisa Gonzalez”.

Si bien desde hace 30 años toca teclados, recién ahora le dedica tiempo al estudio. “Tocando en Jugo de Tigre me vi en la necesidad de mejorar mi técnica, corregir posturas. Me dolían las manos, los dedos. Ella me pregunto si quería clases virtuales en vivo y preferí pedirle que me grabe las lecciones”, cuenta y entusiasmado muestra el video de la maestra. “Es una cosa espectacular”, afirma.



Tu vuelo al fin

“Estoy haciendo un disco de piano, con sonidos de acá, todo lo hago en mi estudio”, dice mientras se explaya y no puede evitar hacer escuchar lo que hace.

El compositor es curioso, inquieto. Con la misma energía y afán de cuando comenzó a desandar el camino del órgano, buscando sacar las notas y sonidos oyendo una y otra vez los casetes o discos de Soda Stereo, Depeche Mode, Living Color, Pink Floyd, ahora se aboca a sus composiciones.

Usa sonidos cotidianos que va anexando a lo que ejecuta en el piano. Cinéfilo empedernido. amante de la ciencia ficción, frecuentador de conspicuos autores como Ray Bradbury, Jim Jarmusch, David Lynch o Phillip K. Dick, sus trabajos tienen clima de películas y a la vez el cine también es fuente de inspiración. Así como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, la novela de Dick, inspiró Blade Runner, todos esos autores y condimentos también aparecen en la música que crea Yahni.

“Compongo siempre. Cada vez que subo al estudio estoy armando cosas nuevas. Todos estos elementos que tengo acá me acompañan y me inspiran”, relata refiriendo a la serie de ‘juguetes’ temáticos que lo rodean.

“Este, sin embargo, es el elemento simbólico más extraño”, juzga y toma un reloj de arena. “La medida del tiempo es el misterio para mí. El tiempo me sigue llamando la atención. Suena a esto”, agrega mientras desgrana sonidos en el teclado.

“No pasa pero pasa a la vez, es estático y no, es a la vez dinámico”, cerró.



Enjoy the silence-disfruta el silencio

La curiosidad por el tiempo y el espacio lo llevó a hacerse astrónomo aficionado. Con su telescopio pasa largos momentos contemplando el firmamento. los cráteres de la luna, señales en el eter. Cuando la luz se va, él disfruta de poder observar mejor y más.

“Al mirar por acá”, dice mientras arma el telescopio, “se ve el pasado... o no”.

Curioso. Ecléctico. Estudioso. Más de 30 años de viaje musical desde hacer ruidos con una batería en el sueño adolescente de la banda de rock, pasando por componer música académica en la academia.

Nutriéndose de estilos diversos, yendo a cada recital que se ofreciera en la Docta en sus tiempos de universitario, acompañando a músicos locales tanto de rock como más folclóricos (Fabián Meza, Los Núñez). O armando un video con el Conjunto de Música Popular del Parque del Conocimiento para paliar la cuarentena, avanza Yahni.

También abocado a proyectos personales, ya sea rockero con Javier Chemes en Aguamono o a esa amalgama rockera, jazzística, electrónica, litoraleña que tiene con el power dúo que forma con Dario Vega en Jugo de Tigre, atravesando constelaciones con su nave hecha de teclas, avanza el comandante Leandro Yahni y no hay cuarentena que lo distraiga.