Micol: “Con mi música quisiera empoderar a la gente, alentarla a construir sus sueños” | El Territorio

La cantante misionera estrenó hace poco su disco “Infinita” con temas propios y lo presenta en vivo junto a su banda; en esta charla reflexionó sobre el rol del artista, sus fuentes de inspiración y sus proyectos

lunes 13 de mayo de 2024 | 17:30hs.

Matías Segovia, Mateo Castillo, Micol Ortas y Lucas Briñoccoli en el ciclo musical Hoy Suena!. Fotos: Gentileza

Dedicada a presentar en vivo las canciones de su flamante disco “Infinita” que salió a la luz en diciembre pasado, la cantante y compositora Micol Ortas ya comenzó a escribir nuevos temas que compartirá con el público al final del año. Así contó la artista brasileña de origen que de muy chica llegó a la tierra colorada en una charla con El Territorio.

Micol junto a su banda viene de protagonizar la segunda sesión del año de “Hoy Suena!”, un ciclo de música misionera en Youtube que cada viernes ofrece un nuevo capítulo con artistas de distintos estilos. Además, la música proyecta nuevas fechas para tocar en Posadas y otras localidades.

Sobre el episodio disponible desde el viernes en el canal de Youtube Hoy suena! Sesiones musicales, Micol contó que el concierto se graba antes y con público presente y luego se estrena en el sitio de internet para que todos lo puedan ver. La acompañaron Lucas Briñoccoli en guitarra, en el bajo Matías Segovia y Mateo Castillo en la batería.

“Presenté seis canciones propias y cinco son de ‘Infinita’ y un tema es un poco anterior al disco. Estoy muy contenta porque me convocaron para participar en este programa, y mi idea era presentar todas canciones propias. Teníamos la opción de hacer cover, pero yo quería aprovechar la oportunidad para reversionar mis canciones, y que la gente pueda seguir escuchando y conociendo mi propuesta”, detalló y confió que fue una experiencia “muy linda donde pudimos reversionar mis canciones y jugar un poco con eso”.

Público y privado

La artista hace pocos días dio un show en Apóstoles y se prepara para las nuevas fechas por delante. “Este año le estamos poniendo mucha ficha, mucha garra a la música propia, a la difusión del disco, aunque también claro siempre hago algunos covers de artistas que me inspiran como las grandes diosas del pop Madonna, Taylor Swift, Miley Cyrus, Adele y otras”.

Asimismo también lleva adelante sus clases de coach vocal donde acompaña a la formación integral de artistas. En tanto, pronto habrá novedades de una nueva colaboración musical con una artista local.

“En lo más privado digamos, sigo componiendo y grabando cosas nuevas, siempre estoy componiendo algo o pensando en música, pero esas canciones todavía no las voy a mostrar, las estoy trabajando con mi banda, y seguramente vamos a compartir algo de lo nuevo para el final del año”, adelantó.

Sobre “Infinita”

El disco “Infinita” que se puede escuchar en plataformas de música contiene ocho temas, todos de autoría de Micol y que fusionan sonidos del pop, rock, soul, funk y más. Además, la artista grabó el videoclip Infinita, el single que da título al álbum.

“Yo hice la música y la letra de todos los temas del disco y lo grabamos en Índigo Studio junto con el productor Juan Palma. Y en las grabaciones en el estudio me acompañaron los músicos Matías Segovia en el bajo, Mateo Castillo en batería y Martín Peralta en guitarras, todos como sesionistas”.

Luego de pasar por el estudio de grabación, Micol conformó una banda que la acompaña y con la que está desarrollando nuevo material. “La banda está conformada por Matías Segovia en el bajo, Mateo Castillo en la batería y se sumó Lucas Briñoccoli en guitarra y junto a estos grandes músicos que también componen y tienen otros proyectos musicales estamos creando nuevos temas. Yo compongo las canciones, hago los arreglos, la armonía y melodía y ellos me acompañan instrumentalmente y también ponen su originalidad”, destacó.

“Me siento súper afortunada de que se pongan al servicio mis canciones porque son profesionales de la música con ganas justamente de eso, de participar de un proyecto en el cual ellos puedan expandirse también como artistas. Los tres son increíbles artistas.

Música y performance

En escena Micol suele proponer performances que abrevan en su amor por el pop con bailarines, teatralidad y mucho glam. “Me encanta esa magia y ese brillo digno de pop y que se inspira en las grandes mujeres artistas que representan la mujer empoderada dentro de la música. Ellas realmente me inspiran y de alguna manera son mi faro para hacer música”.

Y precisó que, “me gusta eso de poder recrear y aportar a Misiones la música pop, hoy hay muchos artistas muy copados generando sus propias músicas en distintos estilos, pero no hay mucho pop en nuestra provincia y en el disco suena un poco de pop con fusión de otros géneros para traer una propuesta muy alegre, con mucho punchi para bailar con letras de mucha esperanza que es lo que me gusta transmitir, siempre quiero transmitir en mi música algo que sea fiel a lo que yo siento”.

Arte y compromiso

Al momento de componer o elegir una canción para compartir con el público, Micol siente que como artista busca decir algo que resuene más allá del momento y en esa sintonía suele intercambiar ideas con sus estudiantes en la Academia Musical Staccato donde da clases de canto y que dirige Paula Figueredo.

“Es una academia hermosa con grandes artistas y docentes, está en avenida Ituzaingó 3118 y Santa Catalina, hay canto, guitarra, teclado, bajo, batería, todo con un plantel que la descose”.

De esta manera, contó una inquietud que surgió en una clase y que la llevó a reflexionar sobre el rol del artista: “Estos días en una clase, justo hablábamos con los alumnos que planteaban acerca de cómo elegir las canciones. Y desde mi experiencia les conté que a la hora de componer o de elegir qué canciones cantar, yo creo que lo principal es que el sentido de la canción, la letra, sea algo que realmente te represente y sea un mensaje que vos realmente quieras compartir con la gente”, expuso y continuó: “Los artistas, más allá del talento que podamos tener, más allá de las capacidades musicales, que todos tenemos diferentes capacidades musicales, cada artista tiene algo distinto para brindar. Y somos mensajeros de la vida, tenemos el privilegio de estar arriba de un escenario y tenemos que aprovechar esa oportunidad para poder compartir un mensaje que pueda aportar algo”.

Genuina fuente de inspiración

La cantautora confió que, “es una responsabilidad ser artista si buscas que tus letras tengan un mensaje de transformación”.

En este sentido, explicó que ella encuentra inspiración en lo genuino, en el compromiso de ser fiel con uno mismo. “En primer lugar en la coherencia interna con uno mismo, es decir preguntarnos hacia dónde voy, quién soy y qué quiero construir en mi vida. Y lo segundo es tener un sueño, el cual sea tu llama y tu poder motivador para mantenerte con la energía de querer sentirte vivo y darle lo mejor a los demás”.

Es por esa búsqueda que sus letras alientan a confiar en el corazón y a cumplir los sueños. “Con mi música quisiera empoderar a la gente, alentarla a construir sus sueños. Vinimos a vivir la vida, no a estar en piloto automático. Vinimos a compartir con otras personas, no a encerrarnos, no a bajar los brazos, sino a siempre reinventarnos y crear nuevas maneras de construir nuestro destino, nuestro sueño”, concluyó.