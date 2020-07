La inesperada fortuna que recibiría River por la venta de Facundo Medina

Miércoles 1 de julio de 2020 | 20:53hs.

El cinturón económico y financiero aprieta cada vez más en los clubes argentinos, dependientes más que nunca de una venta importante con la cual equilibrar las cuentas que frente a la pandemia profundizaron la crisis habitual. Por eso, River apuesta a la entrada de un dinero que no estaba en el radar de nadie y son los cerca de dos millones de euros que recibiría por la posible venta de Facundo Medina.









El defensor formado en el club Millonario es pretendido por el Racing Club de Lens, Francia, que le hizo llegar a Talleres de Córdoba, club actual del futbolista, una oferta de compra por 5 millones de euros. Como River conserva el 35% del pase, si la operación se concreta recibirá un millón 750 mil euros.





Medina, de 21 años, no debutó profesionalmente con la camiseta de River pero la representó en dos partidos amistosos, uno ante Olimpia y otro ante Aldosivi, ambos en 2017, y aunque en 2018 fue cuatro veces al banco de suplentes, nunca ingresó. Ese mismo año se fue a Talleres de Córdoba a cambio de 900 mil dólares por el 65% del pase y en agosto de 2019 enfrentó con la T al Millonario y lo venció en el Monumental.







Tras aquel partido, reconoció la importancia de River en su vida: "Disfruté mucho el triunfo y le agradezco al equipo, pero también le estoy muy agradecido a River más allá de que me haya ido. Me sacaron de la villa y me formaron como persona. Hay que tener muchos valores para reconocerlo".







Facundo Medina juega como lateral izquierdo y ya cuenta con experiencia en selecciones juveniles. Disputó el Sudamericano y el Mundial Sub 20 en 2019 y fue campeón de los Panamericanos con el equipo del Fernando Bocha Batista.