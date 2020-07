La AMIA recordó a las 85 víctimas del atentado: "Cada 18 de julio es otra bomba"

Viernes 17 de julio de 2020 | 12:40hs.

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) realizó este viernes un acto virtual en homenaje a las 85 víctimas y más de 300 heridos del ataque terrorista a su sede. Durante la ceremonia, que se llevó adelante un día antes de que se cumplan 26 años de aquel 18 de julio de 1994, hubo un fuerte pedido de justicia y búsqueda de la verdad que incluyó una solicitud especial por la muerte de Alberto Nisman."Hace 26 años sigue exactamente todo igual. Desde el 18 de julio de 1994, a las 9.53 de la mañana, el tiempo de la justicia está detenido. Cada 18 de julio es otra bomba. Cada mes, cada día, de estos 26 años que vivimos en impunidad, el asesinato se repite, el terrorismo gana la batalla y nuestra democracia no puede saldar una de sus deudas más vergonzantes", afirmó Ariel Eichbaum, presidente de AMIA.A su vez, se mostró preocupado por la presencia de Hezbollah en la región. "Es una agrupación terrorista y su vinculación con el atentado a la AMIA está completamente probada en el expediente judicial.Tenemos la necesidad de decirlo una vez más: conocemos gran parte de la verdad. Falta la justicia", destacó.Y agregó: "Sabemos que Hezbollah sigue operando y fuertemente en la zona de la Triple Frontera. No es una amenaza del pasado, es una amenaza presente que debe ser neutralizada y rechazada enérgicamente. La República Islámica de Irán, patrocinadora y cómplice, también ha sido señalada por la justicia argentina como la responsable intelectual del ataque".Por otra parte, lanzó duras críticas contra la justicia. "También está comprobado que los imputados no pudieron actuar solos, sin apoyo local. Sin embargo, 26 años más tarde, no hay una sola persona condenada y cumpliendo pena por un crimen de lesa humanidad. 85 muertos, 26 años, ni un solo preso", se quejó.En este sentido, se refirió la reciente renuncia del juez Rodolfo Canicoba Corral, que tenía a cargo la causa por el atentado desde el 2005. "Nos preocupa que el juzgado en el que tramita la causa más compleja de la historia judicial argentina quede vacante y sin un juez a cargo. La causa AMIA no puede quedar sometida a los vaivenes de jueces subrogantes, que irán cambiando cada 6 meses, pues eso implicará una nueva razón para que permanezca definitivamente estancada", expresó con malestar."Necesitamos que el Tribunal Oral Federal 3 le otorguen al juicio la trascendencia que debe tener", agregó."Aunque parezca mentira, todavía se está juzgando a Carlos Telleldín, que fue detenido tan sólo una semana después del hecho, acusado de haber acondicionado y entregado la camioneta trafic usada como coche-bomba", expresó el titular de AMIA.Antes de cerrar, sostuvo que "26 años impunidad son insoportables" y destacó que "ninguna sociedad puede convivir con semejante carga, con semejante enfermedad que debilita a cualquier democracia".