Jujuy tuvo un día récord de contagios y superó los 1300 casos

Jueves 23 de julio de 2020 | 21:32hs.





Hoy Jujuy es la quinta provincia con más contagios del país y empiezan a colapsar las camas de terapia intensiva de la provincia.





Hasta el lunes, solo cinco personas habían fallecido por coronavirus en Jujuy. Del lunes al martes, el total de decesos aumentó dramáticamente hasta llegar hoy a las 41 víctimas, según los datos contabilizados por el Ministerio de Salud a nivel nacional. Mientras que hace 30 días los casos no superaban los 20 casos positivos y hoy ya superó la barrera de los 1300.





De acuerdo al informe que brindó el Comité Operativo de Emergencias (COE), los contagios se identificaron del siguiente modo: 140 surgen del laboratorio central de Jujuy y 46 a partir de testeos de una empresa minera. En cuanto a los recuperados, continúa subiendo la cifra de pacientes que vencieron al coronavirus. En las últimas horas dieron de alta a otras 32 personas y suman 204 en total.





El brote de la Covid-19 desbordó la provincia, llegando el martes a los 1006 contagiados. En la conferencia de prensa el gobernador Gerardo Morales había informado sobre 4 decesos en la jornada del martes, pero luego el COE corrigió estos números e indicó que ayer se reportaron 10 muertes, tras obtener los resultados de hisopados posmuerte. Según datos del COE también, cada 6 días se duplican los casos.





El decreto presidencial 605/2020, publicado el sábado pasado, estableció el retorno del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio para toda la provincia de Jujuy, desde el 18 de julio al 2 de agosto. En sus fundamentos detalló la situación epidemiológica y sanitaria de Jujuy, el aumento de casos en menos de un mes.





A sólo cuatro días de emitido el decreto nacional, el Gobernador decidió dar marcha atrás anunciando la vuelta a Fase 1, ante la amenaza del colapso del sistema de salud provincial, que ya tiene una alta ocupación de camas y, en algunos casos, como el Hospital Oscar Orías, con ocupación completa. Al gobierno no le quedó otra alternativa más que dejar de lado todas las actividades que se iban a retomar.





El médico Pablo Jure, integrante del COE jujeño, afirmó que “la situación es preocupante” respecto a las camas ocupadas. En la provincia el sistema sanitario cuenta con 568 camas de campaña de las que 199 están ocupadas, representando el 35%. En los hospitales críticos, como el San Roque, Pablo Soria, el Materno Infantil y el Oscar Orías, del total de 172 camas, 110 camas están ocupadas, el 64%.





En estos días, ante la urgencia por el crecimiento de casos, el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, llamó a una reunión al prestigioso infectólogo Carlos Remondegui, quien hasta el momento no había sido convocado. No era parte vital del COE provincial, pero realizaba aportes como botellas al mar al equipo de profesionales.





En la reunión con el ministro, fue escuchado después de cien días. "Hoy estamos en llamas, el sistema de salud está en colapso, la medida de cierre o Fase 1 es necesaria, se verán en 7 días los resultados. No sabemos la inercia de la enfermedad”, acentuó el profesional.

La cadena de contagios de coronavirus no cesa en Jujuy. Hoy la provincia norteña tuvo la mayor cantidad de nuevos casos de coronavirus en un día desde que comenzó la pandemia: se detectaron 186 contagios. De este modo, el total de infectados desde que inició la pandemia asciende a 1.303. Además se registraron dos nuevas muertes subiendo la cantidad de víctimas fatales a 41.Sin embargo, tras conocerse el decreto, Morales había dicho: “acá no cambia nada”. La Provincia estaba ya en Fase 1, pero el mapa de Jujuy fue dividido en zonas rojas y amarillas, entre estas últimas se encontraba la capital provincial, San Salvador, donde permanecían abiertos bares, restaurantes, y otros comercios y se podía circular de acuerdo a la terminación de DNI. El martes, frente a la contundencia de los datos y después de mantener una videoconferencia con el ministro de Salud de la Nación, Morales anunció estrictas restricciones para toda la provincia.Con una mirada científica sanitaria, Remondegui había expresado que las medidas tomadas por el gobierno de Jujuy estaban de contramano al escenario epidemiológico. “Hay que ser cauto y manejar científicamente con consenso y no políticamente”, decía en junio sobre las medidas adoptadas.