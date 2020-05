Jimena Barón festejó su cumpleaños en la casa de Daniel Osvaldo: ¿reconciliación en puerta?

Domingo 24 de mayo de 2020 | 19:57hs.

Jimena Barón cumplió años en plena cuarentena y sorprendió a sus seguidores al mostrar en su cuenta de Instagram cómo y con quién festejó: con su expareja, Daniel Osvaldo. En un posteo que hizo en esa red social explicó por qué decidió celebrarlo con él.









La cantante compartió una serie de fotos y videos en donde aparece junto a su hijo Morrison ('Momo') y también con el deportista. En un texto que publicó junto al material, 'La Cobra' explicó el motivo de esta situación.





"Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano el perro y el papá y con vos también, quedate. Padre adhiere, quedate. Hay pasto, recuerdo cómo se siente tener el sol en la cara, el perro y a mi hijo, el fin de la paz y el silencio, el quilombo que más extrañaba", comenzó.







"Recuerdos cien mil por segundo, un millón, cien mil millones. Se abren vinos, potes de helado, se sigue recordando toneladas por minuto pero se ríe. Cumplo 33 años, se festeja, e inesperadamente es un cumpleaños de los más lindos, muy inesperadamente", agregó.







Asimismo la actriz detalló: "Momo nos regala un show de trap, se abre champán, pregunta si los sueños se cumplen. Daniel intenta justificar la torta ya comida (que hice yo hace 2 días) la vela y la bengala usada. El chiste del ensamble y las risas. Momo insiste en encender una bengala usada. Comienza eufórico a cantar el feliz cumpleaños en inglés, el padre en un acto patriótico se indigna. Bailamos hasta las 9 am. Vimos el amanecer".







"El alma se llena de curitas invisibles, se siente bien. Cuando el 2020 no podía ser más inesperado, se vuelve más inesperado. Lo abrazo, con todas las volteretas que me trae, lo abrazo muy fuerte. Me siento agradecida, en procesos de grandes aprendizajes, en búsqueda de cambios, de cierres, de nacimientos, de acomodar todo distinto y que se sienta mejor, de que sane lo que sigue jodiendo, de despedirlo, de perdonarme, no ser tan dura conmigo misma, de regalarme aceptación y sorpresa", reflexionó.



Hace algunos días Daniel Osvaldo generó rumores de reconciliación con Barón cuando respondió con picardía un mensaje de su ex en un posteo en Instagram. Todo se dio cuando el jugador de fútbol compartió un video en donde se ve a Momo hacer percusión mientras él toca la guitarra.







Jimena no tardó en reaccionar y escribió en la filmación: "¡Muy pop los arreglos de ese niño! Me morí de amor. Ya voy a unirme a la banda lo extraño demasiado". Ante esto, el deportista le respondió: "Te faltó una 's' en la antepenúltima". ¿Reconciliación en puerta?

"Intento que no me afecte ni me lastime que piensan los demás de mí, mi vida, mis decisiones. Abrazo también las cagadas que me mandé e intento ser mejor persona todos los días, pero sin castigarme tanto. Los abrazo a ustedes del otro lado, que me llenan de amor, de verdad. Les agradezco la compañía incluso cuando anduve un poco desbrujulada", concluyó Jimena y además agradeció los saludos que recibió de sus fans.