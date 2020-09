Impuesto a las grandes fortunas: “Le pido a Dios que se apruebe la ley” dijo Maradona - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020 | 22:52hs.

Diego Maradona respaldó este martes la aprobación en el Congreso de la Nación del proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, al señalar que “en este momento de crisis, se necesita de la ayuda de los que más tenemos”.“Le pido a Dios que se apruebe la ley de Aporte Solidario de Grandes Fortunas. Porque en este momento de crisis, se necesita de la ayuda de los que más tenemos”, escribió el Diez en su cuenta en Instagram, en respaldo a la iniciativa.Maradona se mostró dispuesto a pagar el aporte por única vez que alcanzaría a unas 12 mil personas físicas, con un patrimonio declarado de más de 200 millones de pesos y que le permitirá al Estado recaudar unos 300 mil millones de pesos para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.“Yo perdí a mi cuñado por Covid, y sé lo que es no poder despedir a un ser querido. Yo sé lo que es no tener para comer. Por eso estoy a su disposición, presi Alberto Fernández. VAMOS ARGENTINA!”, afirmó el legendario ex futbolista, ahora entrenador de Gimnasia.Después de cinco meses de aislamiento absoluto, Diego Maradona reapareció hoy por el entrenamiento de Gimnasia La Plata en el predio que el club tiene en Abasto. El entrenador no se había sumado a los trabajos del equipo porque es persona de riesgo en caso de contagiarse de coronavirus, debido a su edad y sus antecedentes clínicos.Maradona no se sumará diariamente a los entrenamientos en Estancia Chica porque su doctor personal y el cuerpo médico del club le pidieron que mantuviera un aislamiento estricto. Por eso lo de hoy fue una visita para estar en contacto con sus asistentes y futbolistas luego de meses de comunicaciones virtuales.Hace algunas semanas, Maradona, de 59 años y con una historia clínica compleja, se mudó a un barrio privado de la zona de Brandsen, para estar cerca del predio de Estancia Chica, en donde el plantel retomó los entrenamientos, y no viajar más de una hora desde la localidad bonaerense de Bella Vista.Sebastián Méndez, Adrián González y el resto del cuerpo técnico llevan adelante los entrenamientos diarios del Lobo. La idea es que Diego asista en forma esporádica. Recién se sumaría de manera fija a los ensayos cuando la situación del coronavirus comience a aplacarse.