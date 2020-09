"Hoy se cumple un año de este hermoso reconocimiento" - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020 | 16:00hs.

El reconocido Host, Darío Sebastián Silva Araujo más conocido por la cultura del hip hop como El Misio, recordó en su cuenta de Instagram su última visita a Misiones, en donde recibió un diploma por parte del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas.







"Hoy se cumple un año de este hermoso reconocimiento, sigo agradecido" escribió el misionero quien es considerado como uno de los mejores Host del mundo.





Pero esas no fueron las únicas palabras que escribió Darío en medio de la nostalgia. Con el talento en la improvisación que lo caracteriza, el Misio escribió una emotiva carta en donde agradeció a Dios y recordó el largo y arduo camino que le tocó vivir para convertirse en lo que es hoy.





La carta



¡Vengo de Posadas, Misiones en donde mi vereda era de tierra, mi techo de chapa y mi casa de madera. Vine a Buenos Aires esta gran ciudad a los 15 años con mi familia, dejando todo atrás amigos, vecinos , parientes y vinimos a un lugar donde no conocíamos a nadie. Al año siguiente de estar aca mis viejos se separan y otro desafío para la familia!!..







Y mi vieja me enseñó con su ejemplo a no abandonar y seguir adelante, hoy gracias a Dios estoy empezando a vivir mi sueño. Miro para atrás y solo puedo decir gracias a todos los que nos brindaron una mano y se que el que se esfuerza y es valiente y no se rinde!! alcanza lo que sueña.¡No te rindas!







¡A Posadas, Misiones solo quiero decirles gracias por brindarme este hermoso reconocimiento, gracias a cada uno de ustedes por acompañarme en este viaje!