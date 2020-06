Extienden subsidios al transporte de pasajeros urbano e interurbano

Jueves 25 de junio de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

Por cuatro meses, desde junio hasta septiembre del corriente año, el gobierno provincial decidió extender el subsidio nacional a empresas de transporte de pasajeros urbano e interurbano de Misiones. El anuncio fue realizado ayer por el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. A través de su cuenta personal de Twitter, también dio a conocer la extensión del beneficio del programa Ahora Pan (ver aparte).

En cuanto a la asistencia al sector del transporte de pasajeros, desde la administración provincial indicaron que a ello se llega “mediante gestiones que permitieron la firma de un convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación”, dependencia encabezada por Mario Meoni.

Se consignó de manera oficial que, además, el gobierno provincial se compromete a mantener el subsidio que venía abonando el año pasado. “Con este convenio se triplican los montos del subsidio nacional en comparación al año pasado, logrando que un pasajero de Misiones acceda a los mismos beneficios que un pasajero del resto del país (incluso de la zona metropolitana de Buenos Aires, en plano comparativo)”, manifestó Herrera Ahuad.

En febrero de este año, El Territorio señaló que a fines de 2019 el gobierno provincial había ordenado no autorizar aumentos en el transporte público urbano e interurbano de pasajeros por un plazo de 180 días.

Entonces, el 2020 se inició con el acuerdo de un esquema más federal en el reparto de recursos destinados a subsidiar el transporte público.

Así, Misiones por entonces pasó de recibir un poco más de 27 millones de pesos mensuales a alrededor de 83 millones -el triple- a cambio de mantener congeladas las tarifas durante 120 días, es decir, cuatro meses.

El convenio

En cuanto al convenio original, el Ministerio de Transporte de la Nación emitió la resolución 14/2020 en la que daba cuenta de la asistencia brindada a todas aquellas jurisdicciones que no percibían compensaciones en concepto de atributo social interior, debiendo las provincias asegurar a todos los municipios comprendidos en sus respectivas jurisdicciones, sean estos beneficiarios o no de la compensación por atributo social interior, como mínimo un monto igual al 50% de las compensaciones abonadas por el Estado nacional, tanto a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) como de la compensación complementaria Provincia (CCP), como asimismo en concepto de combustible.

Por entonces, se dispuso la firma de convenio con las jurisdicciones provinciales y municipales, con vigencia desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. Por lo tanto, se esperan también definiciones de lo que representará el mes de mayo, ya que ahora la asistencia se plantea que regirá desde junio a septiembre.

Repercusiones y ATP para todos

Juan Manuel Fouce, titular de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap), al referirse a la extensión de la asistencia al sector indicó que “los subsidios urbanos y suburbanos los seguirá pagando la Nación y las compensaciones a los interurbanos, la Provincia”.

Desde la administración provincial, la compensación tarifaria está sustentada en litros de combustibles asignados y estimados en los que regían en el 2012. “Está claro que desde entonces hasta ahora hay mayor cantidad de servicios y la compensación no es la misma que daba Nación en concepto de litros de combustibles”. Si bien la Provincia brinda ayuda al transporte con gran esfuerzo, “lamentablemente no alcanza para el servicio interurbano que no tienen ningún ingreso de otro tipo hoy, que sólo puede recibir o no ATP”, añadió Fouce en referencia al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción.

A raíz de la situación actual, Fouce consideró oportuno que se extienda el programa ATP a todas las empresas.

Indicó que por este motivo los servicios interurbanos no puede pagar los salarios de manera completa. También dijo que se produce un desfasaje entre el costo del combustible desde que se implementó esta medida hasta la actual, porque pasó de 25 pesos el litro en 2012 a 64 pesos en la actualidad.

Sobre el futuro del transporte en la provincia, Fouce dijo: “Aún no sabemos qué va a pasar, porque más allá de que nos intenten ayudar, no alcanza”. Explicó que de la ayuda que llega de Nación, “el 70 por ciento está destinado al servicio urbano y el otro 30 por ciento al suburbano, más la ATP que algunas empresas reciben”.