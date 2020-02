Estados Unidos: La primaria demócrata comenzó con problemas en Iowa

Martes 4 de febrero de 2020 | 13:51hs.

El próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos se elegirá al próximo presidente del país. De cara a esto, comenzó este lunes el largo proceso de elección de candidaturas para el partido Demócrata, que tratará de arrebatarle en las urnas la presidencia a Donald Trump, del partido Republicano, donde la elección del candidato comenzará en breve.







Entre los demócratas no hay ninguno de los candidatos que, de entrada, parezca marcar una diferencia, y todo apunta a que las primeras elecciones de delegados son las que comenzarán a marcar la cancha. Así, la elección de delegados de Iowa, que fue este lunes, y los de Nueva Hampshire que serán el miércoles, concentraban la atención.





Pero no todo salió como se esperaba en Iowa, y la situación se pone tensa, al punto que hasta el presidente Donald Trump le dedicó tiempo, tuitenado sobre la situación.





Funcionarios del Partido Demócrata de Iowa se preparaban el martes por la mañana para dar los resultados de los primeros caucus de la nación, mientras los precandidatos aseguraban que sus campañas estaban en marcha y seguían adelante. Pero por problemas tecnológicos y “divergencias” impidieron a los funcionarios dar a conocer los resultados del lunes, una embarazosa complicación después de asegurar durante meses que los caucus permitirían a los demócratas lograr cierta claridad en una contienda sin un favorito claro.



La confusión amenazó con empañar permanentemente el inicio de las asambleas electorales y permitió que los críticos planteasen sus dudas sobre la integridad de los resultados de este año cuando quiera que se publiquen. Y sin evidencia oficial de lo contrario, casi todos los candidatos cobraron impulso antes de las primarias de Nuevo Hampshire, que se celebran en apenas siete días.





La voz de los candidatos



Sin embargo, en declaraciones a “CBS This Morning”, aseguró que su desempeño fue “fenomenal” especialmente si se toma en cuenta que era un político prácticamente desconocido al inicio del proceso. "Decían que ni siquiera llegaríamos aquí, pero aquí estamos. Y hemos llegado a Nuevo Hampshire para lo que creemos será otra noche histórica, dentro de una semana”, declaró.





Trump también opinó



El martes por la mañana, el Partido Demócrata emitió un comunicado afirmando que el retraso se debió “a un problema en el programa de entrega de datos” y que el asunto había sido resuelto. El partido señaló que el problema no fue causado por un “hackeo o una intrusión” y prometió que los resultados definitivos se darían a conocer más tarde el martes. Dirigentes del partido informaron que sostendrían llamadas telefónicas con los diversos candidatos para participarles del progreso en el conteo. “Tenemos toda la confianza en que nuestros sistemas estaban resguardados y que no hubo una ciberintrusión”, declaró en un comunicado el martes por la mañana el presidente del Partido Demócrata en Iowa, Troy Price. Añadió que expertos en ciberseguridad probaron los sistemas previo a las consultas.Price afirmó que el lunes a la noche unos 1.600 locales donde se realizaron los caucuses entregaron sus resultados y que las autoridades “las sometieron a pruebas de precisión y calidad” y “quedó en claro que hubo incongruencias”. Agregó que tomó un tiempo averiguar la causa, que eventualmente resultó ser una falla en el app que estaban usando los delegados jefes para reportar sus conteos. Seguidamente, indicó Price, los dirigentes del partido emplearon “medidas ya preparadas para ingresar los datos manualmente” y eso tardó más de lo esperado. Aclaró que los expertos cotejaron los datos del app con las planillas en papel para hacer el conteo exacto.El comunicado se publicó luego de que decenas de miles de votantes pasaron varias horas el lunes en la noche eligiendo entre casi una docena de candidatos que pasaron gran parte del último año enfrentados para ganar el primer duelo de la campaña de 2020 y, en última instancia, la oportunidad para enfrentarse a Donald Trump este otoño.“Parece que va a ser una noche larga, pero estamos bien”, señaló el ex vicepresidente Joe Biden, y uno de los candidatos en la primaria, sugiriendo que los resultados serán “ajustados”. El senador de Vermont Bernie Sanders, también candidato, apuntó que tenía “un buen presentimiento de que vamos a hacerlo muy muy bien aquí en Iowa”. “Hoy comienza el principio del fin para Donald Trump", predijo."Escuchen, está demasiado ajustado”, señaló la senadora Elisabeth Warren, otra de las aspirantes a ser la candidata demócrata para enfrentar a Trumop. "El camino no será fácil. Estamos hechos para el largo plazo”, agregó. Y Pete Buttigieg, exalcalde de South Bend, Indiana, estaba muy seguro de su buen papel en la primaria: “No sabemos todos los resultados, pero sabemos que cuando haya pasado todo, Iowa, han sorprendido a la nación”, dijo. "Según todos los indicios, llegaremos a Nuevo Hampshire victoriosos”. El martes por la mañana Buttigieg estaba en Nuevo Hampshire, donde admitió que los eventos de Iowa fueron “frustrantes”.Un hecho que no causó sorpresa: Trump ganó el caucus republicano, una victoria en gran medida simbólica, ya que no enfrentó una oposición significativa. El presidente no dejó de aprovechar los problemas de los demócratas. “El caucus demócrata es un desastre total”, tuiteó el presidente en la madrigada. “Nada funciona, tal como cuando gobernaban el País”. Añadió que “la única persona que obtuvo una gran victoria en Iowa anoche es ‘Trump’”.Los demócratas esperaban que los caucus de Iowa proporcionasen algo de claridad tras meses de confusa lucha por la nominación. En su lugar, y sin resultados a la vista varias horas después de que los asistentes a los caucus emitieran su voto, enfrentaban la posibilidad de que sean cuales sean los números que presenten, sean cuestionados. Y más allá de 2020, los críticos comenzaron a preguntarse en voz alta si la tradición de abrir las primarias presidenciales en Iowa estaba en peligro.El Partido Demócrata “halló inconsistencias en el reporte de tres grupos de resultados”, explicó la vocera de la formación estatal, Mandy McClure. "Esto es simplemente un problema de reporte, la aplicación no se cayó y no es un hackeo o una intrusión”, agregó la portavoz. “Los datos subyacentes y el registro en papel son sólidos y simplemente tardaremos más tiempo en reportar los resultados”.El presidente del Partido Demócrata en el condado de Des Moines, Tom Courtney, culpó a la tecnología de los problemas en su circunscripción, señalando que la aplicación creada por los organizadores para reportar los resultados era “un desastre”. Por esto, Courtney dijo que los responsables de los distritos electorales transmitían por teléfono los resultados a la sede del partido, que en algunos casos estaba demasiado ocupada para responder a los llamados.Los organizadores seguían buscando los resultados que faltaban varias horas después del final de la votación. Poco antes de las 2 de la madrugada, la estructura del partido en el estado planeaba enviar a gente a las casas de los responsables de distrito que no habían reportado sus resultados, señaló un funcionario de la formación presente en la sala pero que no estaba autorizado a revelar discusiones internas.Antes en la noche, los votantes de Iowa equilibraban su clara preferencia por un cambio fundamental con un abrumador deseo de derrotar a Trump. Al menos cuatro candidatos de alto perfil pugnaban por tomar ventaja en la primera prueba para determinar quién y qué representa al partido en la turbulenta era de Trump.Esta es solo la primera cita de una temporada de primerias que se extenderá por los 50 estados y varios territorios estadounidenses, antes de la convención nacional del partido a mediados de julio.