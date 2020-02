Esquí Náutico: la Copa Argentina en Ezeiza, con presencia misionera

Sábado 15 de febrero de 2020 | 14:45hs.

Este domingo se disputará la Copa Argentina de Esquí Náutico en el Lago Malibú en Ezeiza, Buenos Aires, con la participación de los misioneros Martín Malarczuk y Nicolás Snihur.







Con la presencia de autoridades del Club Esquí Misiones, se realizó un homenaje a Jorge Renosto que a los 78 años recibió un reconocimiento merecido, en el cual estuvieron, Antonio Pérez Priego, quien preside la Federación Internacional de Esquí y autoridades del Comité Olímpico.





Renosto enseñó a miles de deportistas a impulsarse a la especialidad, con esa pasión y esfuerzo fue el guía para los máximos referentes que finalizaron destacándose a nivel internacional, entre ellos al misionero Martín Malarczuk.







“Cuando mi papá tenía unos 25 o 30 años, lo conoció a Jorge (Renosto), le compró unos esquíes de madera que él fabricaba. Yo tenía 14 años, ya esquiaba en el Paraná en Ituzaingó y Posadas, mi viejo me lleva con Georgi, hijo de Jorge, que me hizo conocer el deporte como competencia. Al poco tiempo me fui dos semanas a ayudarlo en su escuela de esquí en el río San Antonio, y gracias a lo que aprendí ahí, hoy puedo tener mi escuela de esquí para los que están empezando. Hice una especie de curso intensivo de cómo enseñar a esquiar. Es algo que me marcó para siempre” resaltó el apostoleño Malarczuk.