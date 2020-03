“Es buenísimo que se ponga toda la fuerza de la innovación en la escuela pública”

Jueves 5 de marzo de 2020 | 02:00hs.

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

La educación comenzó hace tiempo un proceso sin vuelta atrás, que tiene que ver con la implementación de ideas innovadoras y darle un espacio preponderante a las nuevas tecnologías.

Misiones ha sido en este sentido, una provincia pionera en la aplicación de herramientas de vanguardia, con iniciativas modernas y abiertas a toda la sociedad, puesto que son implementadas en escuelas públicas, lo que es destacado por especialistas que investigan esta temática a lo largo de todo el mundo.

Uno de ellos es Hugo Pardo Klukinski, el doctor en Comunicación argentino radicado en España, fundador y director general de Outliers School, dedicado a la investigación y difusión de la innovación educativa.

El también escritor (tiene cuatro libros publicados sobre el tema) llegó a la tierra colorada para dirigir el “Taller intensivo de ideación ágil: Innovar en los retos de la educación de la provincia de Misiones”.

Los participantes forman parte de los equipos de Plataforma Guacurarí, de las Escuelas de Robótica y de Innovación, Dirección de TIC y Centro del Conocimiento Parlamentario.

En ese contexto, el especialista brindó una entrevista a El Territorio, en la que ponderó los avances en educación innovadora de Misiones y, principalmente, que sean aplicados a la escuela pública.



¿En qué consiste el taller que está brindando en Misiones?

Bueno, yo dirijo un proyecto que se llama outliers school y hacemos procesos de innovación en educación y medios de comunicación en todo Iberoamérica.

Nos contactaron aquí para trabajar un proceso de cuatro días, con cuatro retos específicos. Uno es con respecto a la Plataforma Guacurarí, que es amplificar las estrategias de innovación que están haciendo y aprendizaje inverso. Entonces empezamos con el reto y en cuatro días tiene que salir una estrategia que sea de rápida ejecución para empezar la semana que viene, que sea barata de hacer, innovadora, que tenga algún elemento diferencial de valor y que sea escalable, que pueda crecer.

Luego, la Escuela de Robótica tiene un reto que tiene que ver con mejorar los procesos de formación a formadores. Si tú mejoras eso, formas mejor a la persona que tiene que formar a otros. Es un reto específico y estamos viendo por dónde lo atacamos.

Luego en el reto de la dirección TIC es mejorar el propio trabajo de equipo de la dirección.

Y luego hay un reto en la Escuela Secundaria de Innovación, que es sistematizar las prácticas innovadoras de la escuela para que tenga más visibilidad hacia afuera.

Entonces trabajamos cuatro días en un proceso de creación, con un método para partir de una idea y llegar a un prototipo de solución, que lo llamamos producto mínimo viable, es decir, lo más rápido para sacar al mercado.



¿Cuál es la opinión que tiene sobre el trabajo que hace Misiones en materia de innovación educativa?

A mí me gusta mucho la visión del ministro (de Educación, Miguel Sedoff), he hablado con él varias veces y creo que está bien enfocado. Me gusta el rol que tiene como un poco gerente de proceso, y está bueno porque en el fondo, si tú quieres innovar en procesos y quieres hacer las cosas diferentes depende de cómo gerencies el cambio, lo logras o no. Y una de las claves es la agilidad, hacer las cosas rápido, sacarlas al mercado, probarlas. Creo que el ministro de Educación está alineado a esa idea, lo que me parece muy bueno.

Lo de la Escuela de Innovación me parece un proyecto alucinante, no sólo en lo arquitectónico que lo es y eso es muy importante, porque no deja de ser una escuela pública de Misiones, sino la propuesta académica que está adentro. Me parece un proyecto muy ambicioso, muy atractivo y que puede ser referencia incluso a nivel nacional.

Lo de la Escuela de Robótica ya tiene su prestigio, ya viene avanzando y pensar en la idea de ir mejorando cosas está muy bien.

Está bueno que quieran sacar cosas innovadoras al mercado, que hagan procesos de ideación ágil para repensar cosas, que no sea una cabeza brillante que les diga a todos lo que tienen que hacer, lo de la Escuela me parece un proyecto súper emocionante. Me gusta, veo una gestión ágil haciendo cosas atractivas.



¿La escuela ha mutado su forma tradicional del docente frente al aula?

Es una transición eterna, que nunca termina. Entonces te encuentras con mucha innovación y con muy poca innovación. En ese arco hay de todo: escuelas que son súper convencionales y no funcionan y otras que funcionan muy bien. El problema de América Latina -nosotros trabajamos mucho en Colombia, en Perú, en Ecuador - es que la oferta innovadora se ha ido a las escuelas privadas. Pero incluso hay algo de trampa en eso, porque muchas veces tiene que ver con cómo vendo la escuela mejor y la vendo diciendo que hago innovación y después en realidad no hay tanta innovación. Y es un problema que se piense que la oferta atractiva educativa está en la escuela privada. En Argentina todavía no es tan claro, pero va camino a eso. Y yo me formé en una escuela pública y en una universidad pública. Cuando yo iba a la escuela hace cuarenta, treinta y pico de años, nadie pensaba en ir a una escuela privada, sólo los ricos iban. Pero mi formación es mejor que la de una escuela privada. Lo cual es buenísimo que desde una gestión provincial se intente poner toda la fuerza de la innovación en la escuela pública.



¿Cuál es el rol de las redes sociales en este proceso amplio de educación?

Hay un debate muy largo con eso. En Francia está prohibido el uso de móviles en las escuelas porque el dispositivo móvil lo usan como elemento distractivo. En el tema de las redes hay recomendaciones que tienen que ver con que los niños antes de los 9 años no lo pueden usar, por el tema de la privacidad, que me parece correcto.

El tema de cómo conectar las redes sociales a los dispositivos móviles en la escuela, hay que buscar fórmulas innovadoras para entender que el móvil es una herramienta súper potente de producción y las redes sociales son una herramienta súper potente para compartir contenidos. Con ese equilibrio puede haber un uso racional y apropiado.



¿La privacidad es clave en este caso?