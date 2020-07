El Soberbio: La comunidad se unió y Juancinho pedalea su bicicleta nueva

Martes 28 de julio de 2020 | 20:58hs.



Con ese ímpetu, Sergio Da Luz, gomero de El Soberbio, tuvo una iniciativa que unió a gran parte de los habitantes de la localidad tras el objetivo de regalarle una bicicleta nueva a Juancinho, uno de los personajes queridos del pueblo.



Es que justamente Juancinho es conocido por andar en bicicleta. Un hombre incansable que pese a los problemas motrices que padece en un pie, pedalea por cada rincón de la localidad con su radio a pilas colgada en el cuello, e incluso hasta lo han visto en otras ciudades. "Es muy noble, de confianza y educado, aunque jamás fue a la escuela. Saluda siempre con una sonrisa grande como ocultando sus necesidades. Se lo quiere mucho por todos lados", aseguró Da Luz a El Territorio.



Pero de tanto andar la vida útil de su bicicleta llegó a su fin. Vieja, descolorida y oxidada, casi sin frenos ya era un peligro. “Hace poco pasó por la gomería, estuvimos hablando y se me ocurrió que estaría feliz con una bicicleta nueva. Se lo comenté y me dijo que no podía comprar una nueva pero, entusiasmado, aseguró que juntaría mil pesos para pagar una usada”.



Fue el principio de una cadena de solidaridad que cobró impulso a partir de un video publicado en Facebook. Los comentarios de quienes conocen a Juancinho se multiplicaron, con eso el mensaje se viralizó rápidamente y en pocos días muchísimos manifestaron el deseo de ser parte del regalo especial.



Respuesta solidaria

“Fue increíble notar que de a poco el pedido fue tomando impulso y salieron decenas de ideas para ayudar a nuestro amigo. Mucha gente lo quiere y saber que para él la bicicleta es más que un medio de movilidad, fue una motivación enorme”, manifestó Da Luz.



Después de algunos días la bicicleta nueva llegó. De tantas propuestas se ponderó la de más fácil resolución teniendo en cuenta el contexto de pandemia: Un trabajador de la localidad la donó en su totalidad, es decir, sin tener que Juancinho gastar sus mil pesos.



La entrega se hizo el lunes a la tarde, en la gomería y el personaje querido se emocionó, lloró y salió pedaleando el nuevo biciclo que sujetaba un gran moño.

“Era la idea comprar una bicicleta usada para él y terminamos consiguiendo dos, por lo que decidimos desistir de una. Imaginate que todos querían colaborar y fue muy bueno todo lo que se generó, él (por Juancinho) se lo merece. Tal vez fue el primer regalo que recibió en toda su vida, tiene un significado inmenso”.



“Las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara vez vienen, pero las pequeñas nos rodean todos los días” reflexionó alguna vez la escritora Sally Koch.Son afortunadas las personas capaces de identificar y sentir como propias las necesidades de los demás y accionar para modificar o hacer más fácil algo en esas vidas que suelen pasar desapercibidas en la vorágine diaria.