El Gobierno abrió la inscripción al ATP 5: detalles de los créditos y subsidios para pagar salarios - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020 | 10:40hs.

El Gobierno oficializó este viernes los detalles de la quinta etapa del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), la ayuda a empresas para pagar salarios de agosto, a comienzos de septiembre. Como se había adelantado, se incorporó la posibilidad de convertir el crédito del Estado en subsidio. Además, el Ejecutivo sumó nuevas actividades “críticas”.A través de la Decisión Administrativa 158/2020, publicada en el Boletín Oficial, el Comité de Evaluación y Monitoreo definió los lineamientos de la edición de agosto del programa de ayuda para el pago de sueldos.La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya habilitó el sistema de inscripción en su sitio web, y estará disponible hasta el 3 de septiembre inclusive.Entre los puntos principales de esta nueva ronda, se incorporó la posibilidad de convertir los créditos contraídos en subsidios. Podrán acceder las empresas que cumplan con determinadas metas de empleo, como forma de incentivo adicional. Los detalles y requisitos serán definidos por el ministerio de Desarrollo Productivo en los próximos días. Pero, en esencia, el Gobierno subsidiará a las compañías que mantengan o aumenten sus dotaciones de personal.De esta manera, el Gobierno busca otorgar un “incentivo” a las empresas en vías de recuperación que hayan logrado mantener nómina de empleados durante la pandemia o hayan ampliado la dotación.Entre otros puntos, la nueva reglamentación establece que las firmas que hayan registrado una variación nominal negativa en su facturación entre julio de 2019 y el mismo mes de 2020 accederán al salario complementario, con topes de entre 1,5 y 2 salarios mínimos.Por su parte, los empleadores que presenten una variación nominal positiva en su facturación de entre 0% y 40% podrán solicitar un Crédito a Tasa Subsidiada. La tasa de interés para las financiaciones será en todos los casos del 15%.Los créditos para el pago de salarios pueden ser solicitados por empresas que tengan menos de 800 trabajadores, su actividad principal informada a la AFIP al 12 de marzo de 2020 debe estar incluida en las Actas del Comité conformadas por las Decisiones Administrativas emitidas hasta la fecha. La variación nominal interanual de facturación debe ser inferior al 40%.Los detalles de la nueva edición terminaron de definirse este jueves, en una reunión de la que participaron el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca Bocco, los ministros Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont, el presidente del Banco Central Miguel Pesce; el secretario de Política Económica del ministerio de Economía Haroldo Montagu y el asesor del ministerio de Desarrollo Productivo Daniel Schteingart.Entre las novedades, también figura la inclusión de 38 nuevas actividades a la categoría de “críticas”, pertenecientes a los rubros de turismo, deportes, ocio y cultura. Se incorporaron, entre otras, al transporte aéreo de pasajeros, bares, restaurantes, actividades deportivas.Además, el ministerio de Salud remitirá a la AFIP un listado de hogares de adultos mayores y de personas con discapacidad que reúnan los requisitos para acceder al programa.Para acceder al programa también existen una serie de restricciones. Las firmas a las que se otorgue el beneficio no podrán distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019.Por otra parte, tampoco podrán recomprar sus acciones directa o indirectamente ni adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior. Además, no podrán realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación. En esencia, el Gobierno busca que las firmas beneficiadas no compren dólares “contado con liqui” ni giren divisas a paraísos fiscales.