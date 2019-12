Disney tuvo siete de las diez películas más taquilleras en 2019

Jueves 26 de diciembre de 2019 | 14:00hs.

Increíble año de Disney, durante este 2019, la compañía de Mickey Mouse dejó en evidencia que es un monstruo capaz de hacer bombazos que dejen miles de millones de dólares. En resumen, este 2019 Disney se convirtió en el primer estudio en recaudar más de 10.000 millones de dólares en un año; el primer estudio de la historia en tener seis estrenos con recaudaciones superiores a los mil millones en un sólo año; y el primer estudio en tener siete de las diez películas más taquilleras del año.

'Star Wars: The Rise of Skywalker' acaba de llegar a los cines, y a pesar de las criticas ha logrado recaudar 373 millones de dólares a nivel mundial. Está por debajo de lo que consiguieron las dos películas anteriores de esta trilogía, pero en caso de mantener esta tendencia, se apunta a superar los 1.000 millones de dólares en unas semanas.

El 'top ten' de las películas más taquilleras del año a nivel internacional queda de la siguiente manera:





Película Ingresos en taquilla a nivel mundial 'Avengers: Endgame' 2.797.800.564 dólares 'El Rey León' 1.656.713.458 dólares 'Spider-Man: Far from Home' 1.131.927.996 dólares 'Captain Marvel' 1.128.274.794 dólares 'Frozen II' 1.107.116.922 dólares 'Toy Story 4' 1.073.394.593 dólares 'Joker' 1.062.954.660 dólares 'Aladdin' 1.050.693.953 dólares 'Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw' 758.910.100 dólares 'Ne Zha' 700.547.754 dólares

Con estos números, 'Star Wars: The Rise of Skywalker' ha conseguido colarse en el número 10 de las películas más taquilleras de este 2019 en Estados Unidos , haciendo que Disney esté cerrando el año con el 80% de los éxitos en taquilla en aquel país, algo que nunca antes se había conseguido en la historia.Si nos vamos a la taquilla internacional, Disney no consigue ese 80%, pero sí el nada despreciable 70%, que también pone al estudio al frente de un nuevo récord mundial.Aquí cabe señalar el caso de 'Spider-Man: Far From Home', que es una producción conjunta entre Marvel Studios y Disney con Sony, aunque el control creativo de la película estuvo a cargo de Marvel. Por tal razón, los ingresos no van a parar al 100% a Disney, pero sí se considera una cinta de Disney.Por otro lado, podemos observar que la estrategia de este año de Disney se basó en exitosas franquicias como el caso de Marvel, 'Toy Story' y hasta 'Frozen', pero también estuvo la sorpresa de los remakes como 'El Rey León' y 'Aladdin'. Es decir, no tenemos historias nuevas en su totalidad, ya que todas se derivan de algo que ya había probado su éxito.





Asimismo, cabe destacar que esto es sólo la taquilla para las películas, por lo que los ingresos por la venta de productos también inflan estas cifras hasta llegar a lugares insospechados.

Otro punto en el que hay que poner atención, es que Disney sigue cosechando muy jugosos frutos de compañías que adquirió en los últimos años. Pixar, comprada en 2006 por 7.400 millones de dólares; Marvel Entertainment, comprada en 2009 por 4.240 millones de dólares; y Lucasfilm, comprada en 2012 por 4.050 millones de dólares. Y aquí la clave fue la llegada de Bob Iger en 2005, el actual CEO de Disney y quien ha sabido darle la dirección correcta a la compañía.

2020, ¿el año de Disney+?

Si nos ponemos a analizar cómo se ve el 2020 para Disney, veremos que, al menos en el papel no luce tan espectacular como 2019, vamos, ni siquiera hay una película de Star Wars en el horizonte. A día de hoy, lo confirmando que llama la atención es 'Mulan', 'Black Widow' y 'Eternarls'.

¿La razón? Durante 2020 Disney está apostando todo por su nueva plataforma de streaming Disney+, donde se esperan estrenos tanto de Marvel como de Star Wars, y por supuesto producciones originales de Disney Studios. Además, 2020 será el año de la expansión internacional del servicio, por lo que la compañía está preparando el terreno para ganar la 'guerra del streaming' y ampliar su dominio en este campo.

Por poner un ejemplo, a sólo un día del lanzamiento de Disney+, la compañía salió a presumir que ya habían superado los 10 millones de usuarios suscritos. Una cifra que era la meta a un año en Estados Unidos, por lo que no es ninguna sorpresa que ahora estén mirando hacia este mercado, donde Netflix tiene a día de hoy el dominio mundial.

Sin duda 2020 será un gran año comentan en Xataka, y será sumamente interesante ver cómo se mueve el mercado del streaming y del cine. Aquí nos falta ver qué planes tiene Disney con Fox, que sin duda ayudarán a sumar y llenar las cuentas bancarias de Mickey Mouse.