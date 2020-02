Detuvieron a Cuerero Prestes en San Pedro

Según los testimonios de los hijos de Sonia, Prestes llegó el martes a la casa de su ex dispuesto a todo, con un arma de fuego y un cuchillo tipo puñal. No le importó nada y mató a su ex pareja delante de los dos hijos de ésta, que tienen 2 y 7 años de edad.





Días después se conoció que tenía pedido de captura en Brasil por fugarse de la Penitenciaría Montenegro, en Rio Grande Do Sul, donde cumplía una condena por abuso desde el año 2016.





El juez de instrucción 3 de San Vicente, Gerardo Casco, y el jefe de la Policía de Misiones Zenón Cabrera se dirigen al Hospital de San Pedro en estos momentos.











Fuentes de la unidad regional XII confirmaron a El Territorio que luego de seis días de intensos rastrillajes Cuerero fue detenido en Piñalito Sur, cuando caminaba por la ruta nacional 14, distante a 25 kilómetros de la comisaría de Dos Hermanas. Al ser detenido se comprobó que está herido, por lo que se lo trasladó al Hospital de San Pedro.