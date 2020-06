Detectan ansiedad, estrés y angustia en alumnos en período no presencial

Jueves 25 de junio de 2020 | 06:00hs.

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

La afectación de salud mental en las personas era presumible ante el repentino cambio de hábitos a los que todos debieron acomodarse desde el inicio de la cuarentena. Para los que tienen hijos en edad escolar o son docentes los inconvenientes fueron apareciendo de distintas formas. El aula se trasladó a la casa y las reglas cambiaron.

El Territorio salió a consultar a directores y referentes educativos sobre cómo la pandemia y el aislamiento, que en Misiones comienza a flexibilizarse, afecta en la comunidad educativa. Ansiedad, estrés, angustia y hasta abandono escolar son algunas de las primeras conclusiones a las que se arribaron.

“Tuvimos casos de alumnos con ataques de pánico y el equipo del gabinete psicopedagógico estuvo dando consejos de forma virtual y en algunos casos hubo que atenderlos o ir hasta las casas para dejarles la tarea, ver por qué no mandaban, muy buenos alumnos dejaron de tener contacto con la escuela”, se alarmó la directora Gladis Ledesma del Colegio Martín de Moussy.

“Así fuimos solucionando esas situaciones. Pensando estrategias para pasar esta situación de mucha angustia que tuvieron los profesores, los alumnos y la familia también. Hay una chica de 5° año que le dijo a la profesora que iba a dejar la escuela, son casos aislados pero no por eso sin atender”, agregó.

Fernanda Lenguaza, directora de la Epet 18 de Puerto Esperanza, había manifestado en entrevista reciente que para ellos “la parte emocional es de sumo valor, el profesor asesor es el que se involucra emocionalmente en todo lo que está sucediendo y es el que nos da el insumo para saber cómo seguir avanzando”. Así detectan el clima familiar en el que está trabajando el alumno.

El CEP 36 de Posadas, en tanto, se volcó a otra estrategia. Consiguieron aire en una FM y desde allí, una vez por semana, el director y la psicopedagoga de la institución entran en contacto directo con los chicos.

“Todo esto nos cambió la vida porque no estábamos preparados. Hay un sinnúmero de problemas con los chicos que no tienen internet o tienen un solo celular o no tienen netbooks porque se dejaron de dar en 2017. Pero fuimos amañándonos”, relató Luis Pedrozo, director de ese centro educativo.

“La radio fue el vínculo entre nosotros y el alumno y los padres. Y la psicopedagoga de la escuela manda consejos dando a conocer los problemas que puede tener el alumno o la familia. Ahora estamos más aliviados porque se distendió la situación pero los primeros meses que no podían salir era todo muy problemático y por consiguiente las dificultades que pasaban en la casa eran muchas”, explicó el docente.

“El impacto que provocó la cuarentena en nosotros fue abrupto. Vivimos en una sociedad donde hay mucha desigualdad económica. No se garantiza que un estudiante que no tenga conectividad aprenda de igual manera que los que sí la tienen”, opinó Micaela Scherocki, estudiante de Puerto Rico e integrante de la Junta Provincial de Estudiantes (Jupes) sobre la frustración para poder cumplir con las tareas.

“Hay preocupación al no saber qué puede llegar a pasar a futuro con la economía del hogar. Y también atravesamos un estrés constante al ir desarrollando las tareas y tal vez no comprender todas. El no relacionarse con nuestros pares juega muy en contra en el estado emocional de algunas personas”, añadió.

Por su parte, Florencia Olivera, estudiante de Santa Ana e integrante de Jupes, evaluó: “Emocionalmente esta etapa que estamos viviendo nos afecta bastante debido a que la realización de trabajos se hace dificultosa. Nos estresa el no lograr los objetivos que lográbamos”.



Gestionar emociones

María Inés Rebollo, referente de Educación Emocional en la cartera educativa, contó en diálogo con este medio que desde su área trabajan en capacitar a los docentes sobre cómo gestionar, regular y hablar de las emociones en esta época de aislamiento. “Todos vivimos una situación donde la incertidumbre nos puso en un contexto que no es cómodo”, indicó.

“Los estudiantes, porque los hemos entrevistado a varios, los que se sienten muy angustiados son los de 5° año. Sabemos que en esa etapa es cuando más se fortalece el vínculo afectivo entre ellos”, destacó sobre los jóvenes que están en el último año de escolaridad y no saben si podrán compartir lo que resta del año con sus pares, si tendrán fiesta de recepción o Estudiantina.

“Esta emoción de desencanto y tristeza que sienten, si bien son alfabetizados tecnológicamente, se dieron cuenta que la presencialidad también era importante. No tener esa presencialidad le genera muchísima angustia. Los chicos consultados, de secundaria sobre todo, dijeron que extrañan mucho la vida social de la escuela. Están siguiendo de forma online las clases pero no es lo mismo. Dijeron inclusive que quieren volver a encontrarse con sus profesores, los recordaron también a ellos”, detalló Rebollo que en su paso por la Legislatura misionera fue impulsora del proyecto de Educación Emocional.

“Y a nivel primario las maestras explican el trabajo intenso que tienen con las familias, porque hoy el escenario de la escuela se ubicó en la familia. Por lo tanto esta reubicación transitoria, pero que no sabemos hasta cuando durará, produjo un ejercicio multifacético por parte de los docentes. Si bien ellos pasan las tareas de forma virtual, el docente también se encarga de explicar a la familia de qué se tratan las tareas, entonces hay un doble trabajo. Pero nos dicen las familias que los niños quieren volver a la escuela. Hay una nostalgia muy fuerte por la presencialidad”, precisó.