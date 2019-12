Cuatro hermanitos estuvieron solos por días y un vecino los rescató

Jueves 19 de diciembre de 2019 | 06:00hs.

El caso de cuatro hermanitos que estuvieron solos desde el sábado en una precaria vivienda de Picada Guaraní, a cuatro kilómetros de la zona urbana de Fracrán y casi 30 kilómetros de San Pedro, conmovió a los vecinos, quienes no dudaron en dar aviso a la Policía para que intervenga en el hecho. Los niños de 4 y 10 años y las niñas de 5 y 9 años fueron rescatados en la tarde del martes. Según indicaron los vecinos, no sería la primera vez que la madre y el padrastro de los menores los dejan en total abandono.La situación de los chicos se conoció recién el martes, cuando uno de ellos se acercó a Marcelo, un vecino, para pedirle un encendedor porque no tenían qué comer y querían cocinar una gallina. Fue él quien dio aviso a las autoridades.Actualmente las niñas se encuentran en el Hogar de Niñas María Ana Mogas y los nenes en el Hogar de Ancianos de San Pedro.En horas del atardecer del martes último, uniformados de la Comisaría Seccional Segunda, que tiene su sede en Terciados Paraíso, tomó conocimiento mediante el aporte del vecino y el Foro de Seguridad de Fracrán, del caso de los cuatro hermanitos que estaban en estado de abandono.Al llegar al lugar a la precaria vivienda fue terrible el panorama con el que se encontraron por el estado en el que se encontraban los menores. Por ello fueron asistidos de forma inmediata y trasladados a la Comisaría Primera de San Pedro.Una vez en la Capital de la Araucaria, personal de la Comisaría de la Mujer se encargó de conseguirles ropa y llevarlos al hospital donde fueron atendidos en el sector de Emergencia y se constató que no tenían signos de violencia física. En conjunto con la Secretaría de Acción Social se les brindó contención a los hermanitos quienes después de recibir alimento se encuentran en buen estado de salud.“Ellos no estaban golpeados pero manifestaron que siempre se quedan solos; estaban con ropas rotas, sucias, descalzos. Conseguimos junto a la Comisaría de Mujer las ropas, los bañamos, vestimos y conseguimos que las niñas se queden en el Hogar de Niñas María Ana Mogas y los varones en el Hogar de Ancianos. Hoy llevamos a los hermanitos al hogar de niñas para que se queden juntos y a la noche vuelven al de ancianos para dormir”, indicó a El Territorio la secretaria de Acción Social, Mirian Lemes.Este lamentable hecho causa indignación en la zona y la comunidad valora la valentía de la familia vecina que sin dudar, una vez que constató que nuevamente los niños estaban solos y sin nada que comer, dio aviso a la Policía.La vivienda de los menores se encuentra a unos 150 metros de la casa de los vecinos que alertaron sobre lo que estaba ocurriendo. Según relataron, la madre, de 23 años, y el padrastro, de 42 años, habrían estado en la casa el pasado sábado vendiendo lechones para retirar una motocicleta que había sido secuestrada en un control de tránsito. Después de eso no regresaron a la casa con los pequeños.Es así que el martes, uno de los niños, el menor, de 3 años, se acercó a Marcelo, uno de los vecinos que estaba realizando tareas de desmalezamiento en su yerbal, para solicitarle comida y un encendedor porque querían hacer fuego para faenar una gallina, ya que estaban solos y no tenían qué comer.Ante esta situación, el hombre decidió alertar a las autoridades. Además de los cuatro menores que la pareja dejó desamparados, tienen un bebé de poco más de doce meses que llevaron con ellos.En diálogo con este medio, Marcelo, conmocionado por el triste estado de los niños, manifestó: “Imagínese, pobres chicos, estaban en un abandono total, me dolió mucho verlos así porque soy padre y sé cuánto los niños necesitan a los padres”.Y agregó: “No tenían nada para alimentarse y decidimos avisar porque en un hogar van a estar mucho mejor que en su casa, siempre los dejan solos por cinco o seis días. Es algo muy triste”.La casa de los menores se encuentra a 200 metros del aula satélite de la Escuela 359. Sin embargo, los pequeños faltaron durante casi todo el ciclo lectivo porque, según se supo, no tenían ropa limpia para ir a clases.