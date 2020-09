Cuáles son los riesgos a la hora de volver a volar - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020 | 09:30hs.

La titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), Paola Tamburelli, anunció que desde el gobierno están “trabajando para que el 1 de octubre sea el regreso para los vuelos regulares, tanto domésticos como internacionales”, aseguró en un seminario online con representaciones del sector aeronáutico.Pero también aclaró que la fecha estará sujeta a la decisión final de las autoridades sanitarias y de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.En ese sentido detalló que la entidad está trabajando “pensando en el 1 de octubre para el reinicio de los vuelos domésticos e internacionales”, y comentó que también va a depender de cada provincia, de las autoridades sanitarias y de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, “que son las que evalúan la racionalidad o no del riesgo en función de la evolución de la pandemia”.Ahora bien, qué tan peligroso es viajar en avión en un contexto donde hay un virus circulando y mucha gente es asintomática o no presenta síntomas hasta después de varios días.Un vector disemina el virus de un lugar a otro y los aviones han transportado a pasajeros infectados a través de distintas regiones, lo que hace que los brotes de Covid-19 sean más difíciles de contener.Joseph Allen, profesor asociado en la Universidad de Harvard y experto en exposiciones a virus, calificó a los aviones como “excelentes vectores para la propagación viral” en una llamada de prensa.Expertos aseguran que, en general, los aviones brindan ambientes seguros en lo que respecta a la calidad del aire, pero agregaron que el riesgo de infección depende en gran medida de las políticas que las aerolíneas puedan tener sobre los asientos de los pasajeros, el uso de máscaras y el tiempo de embarque. Según indicaron, el riesgo de contraer el coronavirus en un avión es relativamente bajo si la aerolínea sigue los procedimientos de salud pública: hacer cumplir la regla de usar máscara, espaciar los asientos disponibles y examinar a los pasajeros enfermos.“Si observás otras enfermedades, ves pocos brotes en aviones”, dijo Allen. “No son los semilleros de infección que la gente cree que son”.Las aerolíneas señalan con frecuencia que los aviones comerciales están equipados con filtros de aire Hepa, recomendados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que se utilizan en las salas de aislamiento de los hospitales.Los filtros Hepa capturan el 99,97% de las partículas en el aire y reducen sustancialmente el riesgo de propagación viral. Además, el aire en las cabinas se renueva por completo entre 10 y 12 veces por hora, elevando la calidad del aire por encima de la de un edificio normal.Debido a la alta tasa de renovación del aire, es poco probable que se contraiga el coronavirus de alguien sentado a varias filas de distancia. Sin embargo, sí podría ocurrir el contagio de alguien cercano.“El mayor riesgo durante el vuelo sería si el pasajero se sienta cerca de alguien que pueda infectar”, dijo Richard Corsi, quien estudia la contaminación del aire en interiores y es decano de Ingeniería en Universidad Estatal de Portland.También es importante señalar que los sistemas de filtración de alta potencia de los aviones no son suficientes por sí solos para prevenir brotes. Si una aerolínea no mantiene libres los asientos del medio ni hace cumplir rigurosamente el uso de máscaras, volar puede ser bastante peligroso. Actualmente, las aerolíneas nacionales que mantienen abiertos los asientos intermedios incluyen Delta, Hawaiian, Southwest y JetBlue.La razón de esto es que las personas infectadas envían partículas virales al aire a un ritmo más rápido que el que los aviones las expulsan fuera de la cabina. “Siempre que tose, habla o respira, está enviando gotitas”, dijo Qingyan Chen, profesor de ingeniería mecánica en la Universidad Purdue. “Estas gotas están en la cabina todo el tiempo”.Esto hace que las medidas de protección adicionales, como el uso de máscaras, sean aún más necesarias.Chen citó dos vuelos internacionales anteriores a la pandemia donde las tasas de infección variaron según el uso de mascarillas. En el primer vuelo, ningún pasajero llevaba máscaras y un solo pasajero infectó a 14 personas mientras el avión viajaba de Londres a Hanoi, Vietnam. En el segundo vuelo, de Singapur a Hangzhou, en China, todos los pasajeros llevaban máscaras faciales. Aunque 15 pasajeros eran residentes de Wuhan con casos sospechosos o confirmados de Covid-19, el único hombre infectado en el recorrido se había aflojado la máscara en pleno vuelo y había estado sentado cerca de cuatro residentes de Wuhan que luego dieron positivo para el virus.Pero, aunque volar es una actividad de riesgo relativamente bajo, se debe evitar viajar a menos que sea absolutamente necesario. “Cualquier cosa que te ponga en contacto con más personas aumentará el riesgo”, dijo Cindy Prins, profesora clínica asociada de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública y Profesiones de la Salud de la Universidad de Florida.El verdadero peligro de viajar no es el vuelo en sí. Sin embargo, pasar por el control de seguridad y esperar en la puerta de embarque es probable que ponga a la persona en contacto cercano con otros y aumente sus posibilidades de contraer el virus.Además, abordar, cuando el sistema de ventilación del avión no está funcionando y las personas no pueden mantenerse alejadas entre sí, es una de las partes más riesgosas. “Reducir este tiempo es importante para bajar la exposición”, escribió Corsi.