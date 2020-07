Crece el desabastecimiento en las localidades misioneras

Sábado 4 de julio de 2020

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

El aislamiento más estricto que se aplicó a algunas zonas del país está generando importantes faltantes de insumos y productos muy diversos. Comerciantes e industriales de la provincia manifestaron en los últimos días mayores dificultades para conseguir reposición de la mercadería que necesitan para sus negocios. Se detalló que las carencias son muy diversas: artículos de ferretería, materiales de construcción, algunos alimentos, productos textiles y electrónicos, entre otros.

“En la parte de materiales de construcción hay muchos faltantes, de algunos rubros principalmente. No pasa en todas las líneas parejo. En los cerámicos hay problemas, chapas para techos y después todas las fábricas chicas que están en Buenos Aires, dentro de lo que es Amba, eso está todo muy paralizado”, comentó Luis Steffen, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

El directivo detalló que “hay algunos productos que hace meses que no se están entregando”.

Se explicó que en el rubro construcción, la demanda venía en baja desde fines del 2019 y en los últimos meses repuntó en varias provincias. “Pero ante la mayor demanda, las fábricas no dieron abasto con el stock que tenían”, se explicó.

Steffen recordó también que algunas tiendas de ropa de su localidad le comentaron que faltaron varias prendas de vestir. “Lo que sería la temporada 2020 en muchos casos no se llegó a enviar. Cuando hay una cuarentena todo queda más lento”.

Por otro lado, evaluó que “si el aislamiento continúa, seguro habrá más problemas”.

El comerciante apuntó que en este contexto de escasez “algunas empresas demoran los pedidos para después del 17 de julio, para ver si Buenos Aires puede salir de su cuarentena tan estricta. Si sale va a demandar una gran cantidad de la mercadería que hay actualmente”.

Por su parte, Ramón Da Silva, presidente de la Cámara de Comercio de Montecarlo, explicó que por estos días, se ven varios problemas para el abastecimiento normal de los negocios.

“Si hay faltantes de productos, principalmente en sectores como ferreterías, materiales de construcción que inclusive hay que pagar primero y después esperar a ver cuando llega”.

Enfatizó que en algunos rubros los faltantes son muy graves. “Después ni hablar de lo que pasa con las computadoras o televisores. Particularmente, me tocó que tener que comprar un televisor, que por la tormenta se quemó y tuve que recorrer varios locales para encontrar el último aparato que tenían en un local”.

Refirió también que “en los supermercados también tenemos problemas porque los precios no cierran y entonces no entregan mercadería. Una harina leudante que antes se conseguía ahora ya no llega. Y así pasa con otros productos”

Carlos Dieterle, presidente de la Cámara de Comercio de Eldorado, consideró por su parte que el problema es real: “Sabemos que hay algunos productos que no se están consiguiendo. En general está llegando de todo, pero al estar cerrado Buenos Aires sin dudas se complica bastante. Hay mercaderías que se pueden traer desde otras provincias, pero igual es complejo”.

También desde Leandro N. Alem, Federico Gartner, de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad, apuntó a varias razones que generaron escasez.

“Hay escasez por el aislamiento pero también por el freno a las importaciones. Eso dificultó que varias industrias se abastezcan para generar los productos que elaboran”.