Covid-19: luego de una semana en terapia, murió la paciente de 62 años

La provincia confirmó su tercera víctima mortal de la pandemia por coronavirus. Se trata de la mujer de 62 años, que estaba internada desde el 11 de junio en el Hospital Escuela Ramón Madariaga. Tenía domicilio en Posadas, ingresó con dificultades para respirar y desde su internación el nosocomio realizó, de manera infructuosa, llamados a la solidaridad para dar con los familiares.

La paciente fue diagnosticada con un cuadro de disnea provocado por su enfermedad de base, que es el asma. La disnea es la dificultad respiratoria o falta de aire y tiene muchas causas diferentes, por ejemplo, una obstrucción de los conductos de la nariz, la boca o la garganta o bien afecciones cardíacas.

La mujer, confirmada como caso 38 en Misiones, fue trasladada al Madariaga en ambulancia. La Red de Traslados la asistió tras el llamado de una vecina del inquilinato donde vivía, aparentemente sola. El pedido de ayuda fue por una “crisis asmática”.

Luego de siete días de ser asistida en terapia intensiva, dejó de existir. Su muerte se concretó exactamene una semana después del segundo deceso por Covid-19, el cual se trató de una mujer (47) oriunda de Aristóbulo del Valle, internada en el Madariaga.

“Desde la Dirección Ejecutiva del Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga, se informa el fallecimiento de la paciente con diagnóstico de Covid-19, de 62 años de edad, con antecedente de asma, que ingresó por insuficiencia respiratoria a la Unidad de Terapia Intensiva el 11/6/2020, en mal estado general, hemodinámicamente inestable y con asistencia respiratoria mecánica hasta el día ayer, que se declaró el óbito. Causas de muerte: shock séptico, Neumonía y fallo multiorgánico” establece el comunicado del Madariaga emitido ayer en horas de la tarde, por lo cual se asume que murió el miércoles.

Al momento de su muerte, la cartera sanitaria se encontraba en la búsqueda del contacto estrecho para avanzar en lo que se conoce como rastrillaje epidemiológico. El rastreo consiste, tras la detección de un positivo, en continuar con el diagnóstico del contacto estrecho, y si hubiese positivos en esa línea, se continúa testeando a los contactos ocasionales. Para frenar la cadena de contagio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece testear, rastrear y aislar.

Las pruebas consisten en un hisopado nasofaríngeo que se procesa mediante la técnica de PCR. En la provincia realizan este estudio el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), en el sector público, y una red de laboratorios con sede en Posadas en lo que respecta al privado.



El parte epidemiológico

Según el parte epidemiológico difundido ayer, no se registraron nuevos contagios en Misiones, de manera que se cumplen cuatro días consecutivos sin positivos de coronavirus.

Los infectados desde que se detectó el primer caso, el 27 de marzo, se mantienen en 38. Los descartados ascienden a 1.376, de los cuales 21 corresponden a las últimas 24 horas.

Los activos Covid-19 se mantienen en dos, quienes están externados, es decir, cumpliendo tratamiento terapeútico fuera del centro asistencial. Los recuperados llegan a 33.

Asimismo, el boletín establece que 2.012 personas continúan aisladas y otras 5.986 concluyeron el aislamiento.



Las otras víctimas

Una mujer de 47 años que residía en Colonia Mavalle, Aristóbulo del Valle, se convirtió el miércoles 10 de junio en la segunda víctima mortal de Sars-Cov-2 en Misiones. La paciente arrastraba otras patologías previas que agravaron su estado, padecía insuficiencia renal crónica, diabetes, hipertensión y miocardiopatía hipertrófica dilatada con cardiodesfibrilador implantable. Además agregaron que la mujer ingresó el 8 de junio al Hospital Ramón Madariaga, el 9 de junio se le realizó un hisopado para Covid-19, como parte del protocolo, arrojando resultado positivo, y falleció debido a una falla multisistémica, insuficiencia cardíaca y shock.

Entregan EPP en hospitales Unos 27 mil elementos para protección personal (EPP)se entregaron, entre el 13 y 17 de junio, entre los 49 hospitales que comprenden la red sanitaria del Ministerio de Salud Pública de Misiones. La entrega de elementos se hizo dependiendo el nivel de los hospitales. Los Niveles I y II recibieron los mismos elementos por su complejidad y a los de Nivel III se agregaron unos elementos exclusivos de la alta complejidad.

Suman seis los aislados por dar positivo al GEN E

Puerto Iguazú contabiliza en las últimas semanas seis pacientes que dieron positivo al GEN E, que según criterio epidemiológico provincial es un “caso dudoso” de coronavirus, dado que califican como positivos sólo aquellos que en su estudio arrojen los marcadores de Sars-Cov-2 (GEN E más GEN RdRp), que es el virus específico que circula en la actualidad.

Más allá de los conceptos sanitarios, los seis pacientes antes mencionados se encuentran cumpliendo aislamiento. En algunos casos fueron nuevamente testeados arrojando, otra vez, GEN E positivo.

El último caso de estas características fue el miércoles, una paciente de 39 años del hospital Samic de Iguazú que tenía previsto una cirugía de vesícula y se sometió a la prueba de PCR. Tras el resultado, la intervención quirúgica quedó suspendida.

Antes este episodio, El Territorio consultó al director asistencial del nosocomio, Mauricio Reartes, si tienen la directiva de practicarle el hisopado a todos los pacientes antes de ingresar a quirófano. “No a todos los pacientes que se van a operar pero sí cuando hay cirugías que ameritan manejo de vías áreas superiores, pacientes con cirugías largas, por una cuestión de seguridad del paciente porque un paciente Covid-19 positivo y uno que no es, en el post operatorio la evolución no es la misma y también por la seguridad del que va a trabajar, anestesista, cirujano, enfermero, técnicos. Vamos haciendo un testeo de acuerdo al tipo de cirugía”, explicó y agregó: “La paciente no presenta síntomas compatibles con Covid-19, simplemente se realizó el hisopado por protocolo”.

La mujer de 39 años permanece internada en la misma habitación que una paciente de 54 años que hace quince días está aislada tras resultar positivo para GEN E. Esta última regresó de Buenos Aires y se mantuvo en aislamiento por doce días en su domicilio, la mujer comenzó a sentir molestias en la garganta se comunicó con el 107, y tras la entrevista decidieron internarla en el hospital y se le practicó el hisopado. Ya le hicieron dos pruebas diagnósticas.

Además hay otras personas diagnosticadas con GEN E, se trata de una médica del hospital, su pareja y dos enfermeras del nosocomio que mantuvieron contacto con la médica.

Actualmente la Ciudad de las Cataratas registra un paciente positivo aislada en el Santuario Santa María del Iguazú.

El jueves 23 de abril, se registró la primera muerte a causa de esta pandemia que genera caos mundial. Luego de ocho días internado en el Hospital Samic de Oberá, murió el camionero oriundo de San Vicente. El parte médico dado a conocer por el gobierno de Misiones, informó que “el paciente confirmado para enfermedad respiratoria aguda virosis emergente Covid-19, de 61 años, internado por cuadro respiratorio severo-grave, murió por falla tiorgánica”.